mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

Подростки разнесли детсад в Башкирии

Подростки разнесли детсад в Башкирии

7 июля 2024, 17:31
Фото: 1MI
Малолетние вандалы сломали крыши веранд на площадке возле детсада №5 в селе Кандры, сообщают в соцсетях.

В соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись акта вандализма на территории детского сада №5 в селе Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан. Из ролика понятно, что во дворе дошкольного учреждения образования резвились дети. Один из подростков забрался на крышу веранды и начал разносить ее по доскам. Покрытие веранды он агрессивно бросал вниз на землю. За вандализмом подростка наблюдали его приятели.

Автор ролика указывает, что детсаду нанесен материальный ущерб. Про наличие заявления в полицию по этому факту ничего не указано.

Читайте также:
Поножовщина произошла в автобусе в УфеФото: Небо Башкирии стало багровымДвое мужчин бесследно пропали в Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Вандализм#Башкортостан#Социальные сети#Полиция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Детсад#Подростки#Ущерб#Туймазинский район#Республика Башкортостан#Кандры
Подпишитесь
«Невозможно»: уфимцы массово жалуются на популярный автобусный маршрут
Сегодня, 07:00
На озере Кашкадан в Уфе заметили русалку
Сегодня, 06:48
Погода в Башкирии готовит неприятный сюрприз
Сегодня, 07:14
В Уфе утонул 18-летний парень
Сегодня, 07:25
Жизнь 20-летнего водителя унесло страшное ДТП в Башкирии
Сегодня, 08:25
Ночные паразиты терроризируют уфимцев
Сегодня, 07:42