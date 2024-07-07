Подростки разнесли детсад в Башкирии

В соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись акта вандализма на территории детского сада №5 в селе Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан. Из ролика понятно, что во дворе дошкольного учреждения образования резвились дети. Один из подростков забрался на крышу веранды и начал разносить ее по доскам. Покрытие веранды он агрессивно бросал вниз на землю. За вандализмом подростка наблюдали его приятели.