Молодой человек из Башкирии устал от «шабашки» и ушел на СВО

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Ранним утром, 30 июля на службу проводили молодого человека. Проживая с матерью в деревне Новая Кара, он решил оставить «шабашки» и заняться «серьезным, мужским делом».
— Пришла и моя пора отдать долг Родине, ведь срочную службу я не проходил, — сказал он перед отправкой.
Местные жители тепло провожали добровольца, желая ему удачи и легкой службы.
Напомним, что в Башкирии продолжается работа над документальным фильмом об Алексее Локотченко, члене Курултая Башкирии, который служит в зоне спецоперации. Фильм, который снимают при поддержке Института развития интернета, расскажет о жизни и службе Алексея, о его семье и коллегах, а также покажет быт бойца на передовой.