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Молодой человек из Башкирии устал от «шабашки» и ушел на СВО

Молодой человек из Башкирии устал от «шабашки» и ушел на СВО

30 июля 2024, 13:39
Фото: tg: Динис Юсупов
В башкирском селе Аскино состоялись проводы контрактника, который отправился в зону спецоперации, сообщает глава администрации Аскинского района Динис Юсупов.

Ранним утром, 30 июля на службу проводили молодого человека. Проживая с матерью в деревне Новая Кара, он решил оставить «шабашки» и заняться «серьезным, мужским делом».

— Пришла и моя пора отдать долг Родине, ведь срочную службу я не проходил, — сказал он перед отправкой.

Местные жители тепло провожали добровольца, желая ему удачи и легкой службы.

Напомним, что в Башкирии продолжается работа над документальным фильмом об Алексее Локотченко, члене Курултая Башкирии, который служит в зоне спецоперации. Фильм, который снимают при поддержке Института развития интернета, расскажет о жизни и службе Алексея, о его семье и коллегах, а также покажет быт бойца на передовой.

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