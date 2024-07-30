Молодой человек из Башкирии устал от «шабашки» и ушел на СВО

Напомним, что в Башкирии продолжается работа над документальным фильмом об Алексее Локотченко, члене Курултая Башкирии, который служит в зоне спецоперации. Фильм, который снимают при поддержке Института развития интернета, расскажет о жизни и службе Алексея, о его семье и коллегах, а также покажет быт бойца на передовой.