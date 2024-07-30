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Published Сегодня, 13:21

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Власти Башкирии проверят наличие и готовность бомбоубежищ

Власти Башкирии проверят наличие и готовность бомбоубежищ

30 июля 2024, 13:21
Фото: 1MI
Власти Республики планируют провести масштабную инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны, чтобы убедиться в их наличии и готовности к использованию, сообщает РБК Уфа.

Проект постановления о проведении инвентаризации подготовил Госкомитет Республики по чрезвычайным ситуациям. В документе говорится, что проверке подвергнутся все защитные сооружения, вне зависимости от формы собственности.

В ходе инвентаризации будут проверять:

• Наличие убежищ, противорадиационных укрытий и прочих защитных сооружений.

• Их целостность и готовность к использованию по назначению.

• Не были ли эти объекты присвоены организациями, так как по закону они должны находиться в собственности Российской Федерации.

Инвентаризация затронет все города и районы Республики и будет проходить в три этапа. Точные сроки проверки пока не определены, они будут зависеть от принятия соответствующего нормативного акта правительством РФ.

Цель инвентаризации — составить актуальный список защитных сооружений и обеспечить их готовность к возможным чрезвычайным ситуациям.

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