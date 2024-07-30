Власти Башкирии проверят наличие и готовность бомбоубежищ

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Проект постановления о проведении инвентаризации подготовил Госкомитет Республики по чрезвычайным ситуациям. В документе говорится, что проверке подвергнутся все защитные сооружения, вне зависимости от формы собственности.
В ходе инвентаризации будут проверять:
• Наличие убежищ, противорадиационных укрытий и прочих защитных сооружений.
• Их целостность и готовность к использованию по назначению.
• Не были ли эти объекты присвоены организациями, так как по закону они должны находиться в собственности Российской Федерации.
Инвентаризация затронет все города и районы Республики и будет проходить в три этапа. Точные сроки проверки пока не определены, они будут зависеть от принятия соответствующего нормативного акта правительством РФ.
Цель инвентаризации — составить актуальный список защитных сооружений и обеспечить их готовность к возможным чрезвычайным ситуациям.