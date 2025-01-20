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Военная служба

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Владимир Путин отметил подвиг башкирского бойца
20 января, 05:57
2024
Троих военных проводили в последний путь в Белорецком районе
13 декабря 2024, 06:18
Юноши из Башкирии уходят в армию
Об отправке новобранцев на места службы во вторник, 22 октября, рапортуют городские и районные чиновники Республики Башкортостан.
22 октября 2024, 06:32
Убийцу из Башкирии отпустили на СВО после попыток суицида
18 октября 2024, 03:25
В Уфе озвучили квоты осеннего призыва
3 октября 2024, 12:42
Путин подписал указ о призыве в Армию
С 1 октября по 31 декабря 2024 года в России будет идти осенний призыв на военную службу, который затронет 133 000 граждан, сообщает президентский указ от 30 сентября 2024 года.
30 сентября 2024, 11:03
Награду от Путина получил выживший брат
Историю Константина и Сергея Киреевых рассказала глава Благовещенского района Анна Карабанова в среду, 11 сентября.
12 сентября 2024, 04:37
Путин наградил снайпера из Башкирии
Боец получил медаль Георгия Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях, сообщает в понедельник, 9 сентября, телеканал «БСТ».
9 сентября 2024, 10:45
Жестокий убийца из Башкирии погиб на СВО
Обвиняемый в чудовищной расправе над 36-летней супругой житель Стерлитамака подписал контракт с Министерством обороны и не продержался на передовой и месяца, сообщают местные Telegram-каналы.
1 сентября 2024, 18:17
Трижды кавалер ордена Мужества получил новую награду в Башкирии
Церемонию вручения провели в прямом эфире правительственного совещания, сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».
26 августа 2024, 08:46
Выплаты ₽300 000 продлили в Уфе
22 августа 2024, 15:01
Молодой человек из Башкирии сменил «шабашки» на СВО
В башкирском селе Аскино состоялись проводы контрактника в зону спецоперации, сообщает глава администрации Аскинского района Динис Юсупов.
30 июля 2024, 13:39
Боец СВО из Уфы посмертно получил орден Мужества
В понедельник, 24 июня, в последний путь проводили защитника Отечества — Виктора Доронина, сообщил глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов.
24 июня 2024, 06:59
В Уфе врачи впервые вскрыли схему получения диагнозов по поддельным документам
В Уфе сотрудники Городской клинической больницы №21 вскрыли схему, по которой уклонисты получали медицинские заключения о непригодности к службе с поддельными документами. Об этом Mkset рассказал собственный источник.
16 апреля 2024, 03:44
Известны подробности весеннего призыва 2024 года в Башкирии
3 апреля 2024, 04:27
Призыв-2024: в войсках ждут мужчин до 30 лет
Весенний призыв на военную службу в России в 2024 году, который стартует 1 апреля, будут сопровождать новации. Главная из них — повышение призывного возраста с 27 до 30 лет. Кроме того, с осени прошлого года заметно выросли штрафы и усилились ограничения для уклонистов.
5 марта 2024, 13:17
2023
Власти Уфы рассказали, могут ли призывника забрать в армию сразу из военкомата
На данный момент парни призывного возраста должны приходить специальные комиссии.
13 октября 2023, 12:41
Стало известно изменятся ли правила осеннего призыва в Башкирии в 2023 году
22 сентября 2023, 11:22
Суд в Екатеринбурге отказался изменить приговор для мобилизованого из Башкирии
В июне военный суд признал виновным за дезертирство уроженца Гафурийского района. Ему был назначен срок в виде пяти лет лишения свободы.
7 сентября 2023, 10:39

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