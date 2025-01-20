Военная служба

Призыв-2024: в войсках ждут мужчин до 30 лет

Весенний призыв на военную службу в России в 2024 году, который стартует 1 апреля, будут сопровождать новации. Главная из них — повышение призывного возраста с 27 до 30 лет. Кроме того, с осени прошлого года заметно выросли штрафы и усилились ограничения для уклонистов.