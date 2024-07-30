Мечеть в Уфе оцепили силовики

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По информации инсайдерских Telegram-каналов, в молитвенный дом якобы поступил звонок о готовящемся нападении. Утверждается, что неизвестный озвучил по телефону угрозы расправы со священнослужителями и прихожанами мечети. Информацию сразу же передали в 112.
Сейчас по периметру территории мечети стоят машины оперативных ведомств. Mkset обратился за комментарием в пресс-службу МВД Республики Башкортостан. Там редакции ответили, что информация в данный момент уточняется.