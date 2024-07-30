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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 12:26

Мечеть в Уфе оцепили силовики

Мечеть в Уфе оцепили силовики

30 июля 2024, 11:55
Фото: соцсети
Скопление машин экстренных служб заметили вечером 30 июля у Первой соборной мечети им. Джалаладдина Руми в столице Башкирии, сообщают очевидцы.

По информации инсайдерских Telegram-каналов, в молитвенный дом якобы поступил звонок о готовящемся нападении. Утверждается, что неизвестный озвучил по телефону угрозы расправы со священнослужителями и прихожанами мечети. Информацию сразу же передали в 112.

Сейчас по периметру территории мечети стоят машины оперативных ведомств. Mkset обратился за комментарием в пресс-службу МВД Республики Башкортостан. Там редакции ответили, что информация в данный момент уточняется.

Видео: соцсети
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