mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Садиста из башкирского медресе не пустили к детям

Садиста из башкирского медресе не пустили к детям

23 июля 2024, 11:56
Фото: 1MI
В Уфе состоялся суд по делу Шамшода К. — организатора нелегального медресе в одном из районов столицы Башкирии, сообщают местные Telegram-каналы.

По данным инсайдеров, сторона защиты подала ходатайство о переводе задержанного на домашний арест. Подсудимый аргументировал это наличием детей и жены, однако доводов обвиняемого оказалось недостаточно для изменения меры пресечения.

Позиция суда оказалась неизменна — подсудимый пробудет в следственном изоляторе под стражей как минимум до 12 сентября.

Ранее Mkset сообщал о том, что под арест отправили и второго фигуранта дела — 19-летнего уроженца Таджикистана.

Дети, находившиеся в заточении, сейчас содержатся в социальных приютах. По словам специалистов, психическое состояние ребят постепенно приходит в норму.

Клеймили железом, оказались мигрантами — что известно о жутком медресе Уфы
Узнать подробнее
Читайте также:
Судей после скандала с приговорами подростку выгнали с работы в УфеИз кармана уфимской фирмы «исчезли» ₽14,5 млнЗакладчиков посадили на четверть века в Башкирии
#Общество#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Россия#Религия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СИЗО#Ислам#Медресе
Подпишитесь
Путин подписал важный указ по Башкирии
Сегодня, 06:33
Особняк матери чиновника в Уфе поставили на госохрану
Сегодня, 07:24
В Уфе запустят импортозамещенную «Ласточку»
Сегодня, 07:37
Самолёт Уфа-Сочи задымился при посадке
Сегодня, 09:59
VIP-гость разгромил ночной клуб в Башкирии
Сегодня, 09:25
Назад в 90-е: проверьте, насколько хорошо вы помните эпоху перемен!
Сегодня, 10:17