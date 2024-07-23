Садиста из башкирского медресе не пустили к детям

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
По данным инсайдеров, сторона защиты подала ходатайство о переводе задержанного на домашний арест. Подсудимый аргументировал это наличием детей и жены, однако доводов обвиняемого оказалось недостаточно для изменения меры пресечения.
Позиция суда оказалась неизменна — подсудимый пробудет в следственном изоляторе под стражей как минимум до 12 сентября.
Ранее Mkset сообщал о том, что под арест отправили и второго фигуранта дела — 19-летнего уроженца Таджикистана.
Дети, находившиеся в заточении, сейчас содержатся в социальных приютах. По словам специалистов, психическое состояние ребят постепенно приходит в норму.