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Религия

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Ноябрь
В Башкирии эвакуировали мечеть
9 ноября, 14:19
Октябрь
Уфа не получит новую мечеть
29 октября, 16:12
Боец Монсон женился по мусульманскому обряду
14 октября, 17:15
В Уфе строят новый храм
6 октября, 09:05
Новую мечеть открыли в Уфе
6 октября, 04:45
В Уфе из-за мечети перекроют улицу
5 октября, 04:27
Сентябрь
Духовное управление мусульман хотят запретить
17 сентября, 15:15
«Халяльную» свинину продают в Башкирии
16 сентября, 19:35
Убитую на Маврикии красотку похоронили в Башкирии
4 сентября, 11:46
Август
Антиабортный фильм покажут школьникам Башкирии
16 августа, 04:56
Запрет абортов предложили в Башкирии
15 августа, 09:03
Июль
Срочно. Мечеть в Уфе оцепили силовики
Скопление машин экстренных служб заметили вечером 30 июля у Первой соборной мечети им. Джалаладдина Руми в столице Башкирии, сообщают очевидцы.
30 июля, 11:55
Садиста из башкирского медресе не пустили к детям
23 июля, 11:56
Организатор нелегального медресе истязал собственных детей в Уфе
16 июля, 14:20
«Палочкой чуть-чуть постукать»: муфтий Башкирии — о «побивании» жён
16 июля, 13:37
Июнь
Освящение дома превратилось в массовое отравление в Уфе
28 июня, 05:13
Троица в 2024 году: дата праздника, приметы и обычаи
21 июня, 13:48
Джефф Монсон принял ислам в Москве
19 июня, 20:11
Курбан-байрам в Башкирии глазами очевидцев
16 июня в Уфе и регионе праздновался важный религиозный день — Курбан-байрам. Mkset передает впечатления и эмоции участников празднования в подборке фото и видео из соцсетей жителей и гостей Башкортостана.
17 июня, 09:24
В Башкирии зарежут восемь тысяч животных
10 июня, 10:05

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