Курбан-байрам в Башкирии глазами очевидцев

16 июня в Уфе и регионе праздновался важный религиозный день — Курбан-байрам. Mkset передает впечатления и эмоции участников празднования в подборке фото и видео из соцсетей жителей и гостей Башкортостана.