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Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

В Уфу поставляют мрамор для завершения строительства мечети-долгостроя

Для мечети «Ар-Рахим» завозят тот же мрамор, из которого был сделан упавший минарет

3 июня 2024, 16:47
Фото: Айнур Биргалин/Vk

В Уфу поставляют мрамор для завершения строительства мечети-долгостроя

Первую партию мрамора завозят в Уфу для завершения строительства мечети «Ар-Рахим». Об этом стало известно от главы Духовного управления мусульман республики Айнура Биргалина.

Речь идет о дорогостоящем греческом мраморе марки THASSOS. Его использовали для облицовки «башен» и фасада религиозного объекта. Как пояснил Биргалин, новая партия изделий также пойдет на украшение минаретов.

Событие предводитель управления мусульман назвал «историческим». Биргалин также высказал свою благодарность главе региона Радия Хабирова «за поддержку, организацию работ и важнейшее — финансирование проекта».

В Уфе возобновили строительство мечети «Ар-Рахим»
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Напомним, о возобновлении строительства мечети после долгого перерыва стало известно в апреле. О конкретных сроках завершения возведения объекта Хабиров говорить отказался.

#Город#Уфа#Башкортостан#Строительство#Религия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мечеть#Ар Рахим#Закупки#Ислам
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