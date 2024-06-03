Для мечети «Ар-Рахим» завозят тот же мрамор, из которого был сделан упавший минарет

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Речь идет о дорогостоящем греческом мраморе марки THASSOS. Его использовали для облицовки «башен» и фасада религиозного объекта. Как пояснил Биргалин, новая партия изделий также пойдет на украшение минаретов.
Событие предводитель управления мусульман назвал «историческим». Биргалин также высказал свою благодарность главе региона Радия Хабирова «за поддержку, организацию работ и важнейшее — финансирование проекта».
Напомним, о возобновлении строительства мечети после долгого перерыва стало известно в апреле. О конкретных сроках завершения возведения объекта Хабиров говорить отказался.