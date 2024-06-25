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Осел-пастух гоняет овец в Башкирии

Осел-пастух гоняет овец в Башкирии

25 июня 2024, 10:48
Фото: freepik.com
Очаровательный верный «сотрудник» фермы стал героем сюжета на телеканале «Башкортостан24».

Необычный пастух трудится на частной ферме в селе Камышлы Уфимского района Башкирии уже пять лет. Как сообщает «Башкортостан24» со ссылкой на владельцев сельскохозяйственного бизнеса, ослица Боня легко управляется с отарой овец почти в сотню голов. Впрочем, Боня сама продемонстрировала свои таланты перед камерой. Четвероногий пастух умело и строго управляется с кудрявым стадом, которое внемлет всем ее указаниям.

Добавим, если для Башкирии такой помощник в выпасе овец — пока диковинка, то в Европе, например, в Италии четвероногих пастухов используют в сельском хозяйстве давно и эффективно. Несмотря на кажущуюся нерасторопность, ослы являются внимательными и остро реагирующими на изменения окружающей обстановки животными.

 

Видео: «Башкортостан24»

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