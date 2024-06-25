Осел-пастух гоняет овец в Башкирии

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Необычный пастух трудится на частной ферме в селе Камышлы Уфимского района Башкирии уже пять лет. Как сообщает «Башкортостан24» со ссылкой на владельцев сельскохозяйственного бизнеса, ослица Боня легко управляется с отарой овец почти в сотню голов. Впрочем, Боня сама продемонстрировала свои таланты перед камерой. Четвероногий пастух умело и строго управляется с кудрявым стадом, которое внемлет всем ее указаниям.
Добавим, если для Башкирии такой помощник в выпасе овец — пока диковинка, то в Европе, например, в Италии четвероногих пастухов используют в сельском хозяйстве давно и эффективно. Несмотря на кажущуюся нерасторопность, ослы являются внимательными и остро реагирующими на изменения окружающей обстановки животными.
Видео: «Башкортостан24»