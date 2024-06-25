Осел-пастух гоняет овец в Башкирии

Необычный пастух трудится на частной ферме в селе Камышлы Уфимского района Башкирии уже пять лет. Как сообщает «Башкортостан24» со ссылкой на владельцев сельскохозяйственного бизнеса, ослица Боня легко управляется с отарой овец почти в сотню голов. Впрочем, Боня сама продемонстрировала свои таланты перед камерой. Четвероногий пастух умело и строго управляется с кудрявым стадом, которое внемлет всем ее указаниям.