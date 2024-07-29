Кто ответит за упавший лифт с людьми в Уфе

Напомним, инцидент случился в начале января 2024 года. Подъёмник упал в шахту под весом пятерых человек, зашедших в него одновременно. Известно, что лифт преодолел шесть этажей. Никто из находившихся в нём не погиб, однако люди получили различные травмы. Всё произошедшее попало на камеру внутри подъёмника.