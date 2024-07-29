Кто ответит за упавший лифт с людьми в Уфе

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:23
Суд по скандальному делу о падении лифта назначили в башкирской столице, сообщает прокуратура республики.
Напомним, инцидент случился в начале января 2024 года. Подъёмник упал в шахту под весом пятерых человек, зашедших в него одновременно. Известно, что лифт преодолел шесть этажей. Никто из находившихся в нём не погиб, однако люди получили различные травмы. Всё произошедшее попало на камеру внутри подъёмника.
Виновником произошедшего следствие считает предпринимателя, занимавшегося в 2021 году обслуживанием лифта. Утверждается, что подрядчик был в курсе ненадлежащего состояния подъёмника, однако откладывал его ремонт. Свою вину сам подсудимый уже признал.
Заседание пройдёт в Советском районном суде города. Максимальное наказание по статье, которую вменяют коммерсанту (ч. 1 ст. 238 УК РФ) предусмтривает два года лишения свободы.