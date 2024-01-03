«Было жесткое приземление»: В Уфе лифт с людьми улетел в шахту

На место немедленно прибыли представители экстренных служб, включая полицию и медиков, но представители управляющей компании «Уфимский дворик» так и не объявились. Они не предоставили никаких разъяснений жителям дома относительно причин сбоя, а также когда ожидать восстановления лифта, сообщает автор.