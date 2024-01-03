«Было жесткое приземление»: В Уфе лифт с людьми улетел в шахту

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Инцидент произошел с 1 на 2 января на улице Революционная, 68. Неожиданно лифт с людьми «полетел» вниз и упал в шахту. Падение было жесткое, к счастью, никто не пострадал сообщает автор телеграмм-каналу «Баш.ДТП».
На место немедленно прибыли представители экстренных служб, включая полицию и медиков, но представители управляющей компании «Уфимский дворик» так и не объявились. Они не предоставили никаких разъяснений жителям дома относительно причин сбоя, а также когда ожидать восстановления лифта, сообщает автор.
Mkset обратился в ООО «Управляющая Компания Уфимский Дворик» за комментарием по поводу ситуации. Нам ответили, что обследование ещё не проведено.
«Обследование проведём, всё скажем»., — прокомментировали в в ООО «Управляющая Компания Уфимский Дворик»
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Мы опубликуем ответ сразу после получения.