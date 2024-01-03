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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

В Башкирии лифт с людьми провалился в шахту

«Было жесткое приземление»: В Уфе лифт с людьми улетел в шахту

3 января 2024, 10:14
Фото: Тг-канал БашДТП

В Башкирии лифт с людьми провалился в шахту

Видео ужасного инцидента попало в соцсети.

Инцидент произошел с 1 на 2 января на улице Революционная, 68. Неожиданно лифт с людьми «полетел» вниз и упал в шахту. Падение было жесткое, к счастью, никто не пострадал сообщает автор телеграмм-каналу «Баш.ДТП».

На место немедленно прибыли представители экстренных служб, включая полицию и медиков, но представители управляющей компании «Уфимский дворик» так и не объявились. Они не предоставили никаких разъяснений жителям дома относительно причин сбоя, а также когда ожидать восстановления лифта, сообщает автор.

Mkset обратился в ООО «Управляющая Компания Уфимский Дворик» за комментарием по поводу ситуации. Нам ответили, что обследование ещё не проведено.

«Обследование проведём, всё скажем»., — прокомментировали в в ООО «Управляющая Компания Уфимский Дворик»

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Видео: Тг-канал БашДТП
#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Лифт#Виалина Ахсанова
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