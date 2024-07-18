Крушение вертолета в Башкирии пересмотрели

Как сообщал Mkset, в апреле 2024 года пилота вертолёта признали виновными в происшествии и назначили четыре года лишения свободы. Кроме того, с управлявшего воздушным судном мужчины взыскали по ₽4 млн в пользу родственников погибших — по ₽2 млн на каждую семью. Подсудимому также на три года запретили управлять летательными средствами.