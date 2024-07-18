Крушение вертолета в Башкирии пересмотрели

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Напомним, страшная трагедия произошла в республике в январе 2022 года. Воздушное судно вышло из строя и совершило жёсткую посадку спустя три минуты после взлёта.
Как сообщал Mkset, в апреле 2024 года пилота вертолёта признали виновными в происшествии и назначили четыре года лишения свободы. Кроме того, с управлявшего воздушным судном мужчины взыскали по ₽4 млн в пользу родственников погибших — по ₽2 млн на каждую семью. Подсудимому также на три года запретили управлять летательными средствами.
Приговор пилоту был изменён на четыре года «условно» с двухлетним испытательным сроком. Запрет на управление воздушными судами с мужчины сняли, в остальном предыдущее решение суда, включая компенсации, осталось без изменений.
Раз в месяц осуждённому также необходимо будет отмечаться в отделе правоохранительных органов — менять место жительства он также сможет лишь уведомив компетентные ведомства. Решение суда пока в силу не вступило.