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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Крушение вертолета в Башкирии пересмотрели

Крушение вертолета в Башкирии пересмотрели

18 июля 2024, 14:27
Фото: Благовещенский райсуд РБ
Пилоту летательного средства, при падении которого погибли двое человек, изменили приговор — сообщает РБК Уфа.

Напомним, страшная трагедия произошла в республике в январе 2022 года. Воздушное судно вышло из строя и совершило жёсткую посадку спустя три минуты после взлёта.

В Башкирии осудили пилота вертолета, при крушении которого погибли два человека
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Как сообщал Mkset, в апреле 2024 года пилота вертолёта признали виновными в происшествии и назначили четыре года лишения свободы. Кроме того, с управлявшего воздушным судном мужчины взыскали по ₽4 млн в пользу родственников погибших — по ₽2 млн на каждую семью. Подсудимому также на три года запретили управлять летательными средствами.

Приговор пилоту был изменён на четыре года «условно» с двухлетним испытательным сроком. Запрет на управление воздушными судами с мужчины сняли, в остальном предыдущее решение суда, включая компенсации, осталось без изменений.

Раз в месяц осуждённому также необходимо будет отмечаться в отделе правоохранительных органов — менять место жительства он также сможет лишь уведомив компетентные ведомства. Решение суда пока в силу не вступило.

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