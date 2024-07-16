Парень погиб на работе от взрыва в Башкирии

Несчастный случай на производстве произошел 19 июня 2023 года в селе Тирлянском Белорецкого района Башкирии. В зоне углежжения на территории ООО «Лесопромышленная компания „Селена“ взорвалась печь. От взрыва у нее вышибло дверь. Она и убила 21-летнего рабочего. Он трудился на производстве укладчиком-упаковщиком. Молодой рабочий погиб на месте взрыва печи.



Впрочем, как сообщает ГИТ РБ, компания долго не хотела признавать погибшего своим сотрудников. В организации заверяли, что парень работал разово по срочному договору оказания услуг. Расследование Гострудинспекции выяснило, что погибший трудился у печи постоянно. Эту позицию подтвердил и Верховный суд Республики Башкортостан. Теперь семья погибшего парня сможет потребовать компенсации.