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Парень погиб на работе от взрыва в Башкирии

Парень погиб на работе от взрыва в Башкирии

16 июля 2024, 07:06
Фото: 1MI
Предприятие долго не хотело признавать погибшего постоянным работником, сообщает Государственная трудовая инспекция Республики Башкортостан.

Несчастный случай на производстве произошел 19 июня 2023 года в селе Тирлянском Белорецкого района Башкирии. В зоне углежжения на территории ООО «Лесопромышленная компания „Селена“ взорвалась печь. От взрыва у нее вышибло дверь. Она и убила 21-летнего рабочего. Он трудился на производстве укладчиком-упаковщиком. Молодой рабочий погиб на месте взрыва печи.

Впрочем, как сообщает ГИТ РБ, компания долго не хотела признавать погибшего своим сотрудников. В организации заверяли, что парень работал разово по срочному договору оказания услуг. Расследование Гострудинспекции выяснило, что погибший трудился у печи постоянно. Эту позицию подтвердил и Верховный суд Республики Башкортостан. Теперь семья погибшего парня сможет потребовать компенсации.

После постановления суда инспекция смогла провести полноценное расследование. В его ходе установили, что на опасном производстве работают кто попало — у сотрудников нет соответствующей подготовки и квалификации. Все рабочие числятся подсобниками. Кроме того, возникли претензии и к состоянию производственного оборудования.

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