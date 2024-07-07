Окрошка в Уфе стоит ₽590

Впрочем, не окрошкой единой жив изнывающий от зноя и жаждущий сытной прохлады человек в Уфе. Местные рестораны предлагают и довольно экзотичные способы освежить организм изнутри. Если к гаспаччо уфимские гурманы уже привыкли, то вот холодный суп-пюре из свежих огурцов со сливками, гренками и добавлением редиса — явная новинка сезонного меню. Пюрированную, по сути, веганскую окрошку продают за ₽220.