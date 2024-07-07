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Published Сегодня, 21:31

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Updated Сегодня, 21:36

Окрошка в Уфе стоит ₽590

Окрошка в Уфе стоит ₽590

6 июля 2024, 21:31
Фото: freepik.com
Корреспонденты Mkset нашли шокирующие стоимостью и внешним видом предложения сбить внутренний зной из-за летней жары в Уфе.

В начале июля директор института химии и защиты в чрезвычайных ситуациях Уфимского университета науки и технологий Алексей Елизарьев дал рекомендации жителям Башкирии по спасению от летнего зноя. По прогнозам синоптиков, июльская прохлада достигнет Уфы и региона еще нескоро. Так что прислушаемся к советам ученого и по его рекомендации отправимся спасаться от перегрева… окрошкой.

В сети ресторанов на улицах Ленина и Краснодонской в Уфе за ₽590 готовы подать окрошку с копченой кониной и мороженым из хрена. Блюдо гость заправить должен сам. К нарезанным продуктам и шарику замороженного хрена подаётся кувшин темного кваса. Во всяком случае, так гласит иллюстрация блюда в меню ресторана.

В ₽550 обойдется окрошка на квасе в ресторане на улице Энтузиастов в Уфе. К летнему блюду обещают подать поджаренный черный хлеб, гордо именуемый брискетом. Общий вес порции 490 грамм.

Ресторан на улицы Цюрупы в Уфе готов за ₽450 продать гостям любую окрошку из меню, коих в онлайн-брошюре заведения сразу две. В одну и ту же цену гостям ресторана обойдется что зеленая окрошка с каре юрга, что с индейкой. Блюдо по желанию гостя заправят квасом или айраном. Выход порции 400 грамм.

Также, вне зависимости от ингредиентов, в одну стоимость оценили летние супы в ресторане на улице Ленина в Уфе. Всего-то за ₽280 гостям обойдется и окрошка с курицей на кефире, и окрошка с ветчиной на квасе. Причем, в первом варианте кефир дополнят творогом. Выход блюд по 480 грамм.

Окрошку за ₽490, состоящую из сезонных овощей, из предлагают в ресторане на Левобережной улице. Блюдо заправят по желанию гостя квасом или катыком и индейкой или ростбифом. Объем порции — 400 грамм.

Впрочем, не окрошкой единой жив изнывающий от зноя и жаждущий сытной прохлады человек в Уфе. Местные рестораны предлагают и довольно экзотичные способы освежить организм изнутри. Если к гаспаччо уфимские гурманы уже привыкли, то вот холодный суп-пюре из свежих огурцов со сливками, гренками и добавлением редиса — явная новинка сезонного меню. Пюрированную, по сути, веганскую окрошку продают за ₽220.

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