Пенсия в Башкирии удивила показателями

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Согласно актуальным данным, предоставленным Фондом пенсионного и социального страхования России, средний размер пенсий в Башкортостане на начало июня 2024 года составил 20 483 рубля. Это на 7,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о положительной динамике в области пенсионного обеспечения.
Интересно отметить, что пенсионные выплаты неработающих пенсионеров оказались выше, чем у тех, кто продолжает трудиться. В среднем, пенсионеры без занятости получают 20 939 рублей, тогда как работающие пожилые люди довольствуются суммой в 18 064 рубля.
Напомним, что в России после восьми лет перерыва возвращается индексация пенсий для тех, кто уже достиг возраста ее получения и продолжает работать. С 2016 года работающим пенсионерам пенсия не повышалась за счет индексации. Однако согласно поправкам, одобренным Госдумой и Президентом РФ, с 2025 года пенсии будут индексироваться одинаково для всех пенсионеров — независимо от того, работают они или нет.