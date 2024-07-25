Пенсия в Башкирии удивила показателями

Напомним, что в России после восьми лет перерыва возвращается индексация пенсий для тех, кто уже достиг возраста ее получения и продолжает работать. С 2016 года работающим пенсионерам пенсия не повышалась за счет индексации. Однако согласно поправкам, одобренным Госдумой и Президентом РФ, с 2025 года пенсии будут индексироваться одинаково для всех пенсионеров — независимо от того, работают они или нет.