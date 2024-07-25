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Пенсия в Башкирии удивила показателями

Пенсия в Башкирии удивила показателями

25 июля 2024, 08:11
Фото: 1MI
Фонд пенсионного и социального страхования России обнародовал данные о средних размерах пенсионных выплат в регионах, сообщает официальный портал ЕМИСС.

Согласно актуальным данным, предоставленным Фондом пенсионного и социального страхования России, средний размер пенсий в Башкортостане на начало июня 2024 года составил 20 483 рубля. Это на 7,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о положительной динамике в области пенсионного обеспечения.

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Интересно отметить, что пенсионные выплаты неработающих пенсионеров оказались выше, чем у тех, кто продолжает трудиться. В среднем, пенсионеры без занятости получают 20 939 рублей, тогда как работающие пожилые люди довольствуются суммой в 18 064 рубля.

Напомним, что в России после восьми лет перерыва возвращается индексация пенсий для тех, кто уже достиг возраста ее получения и продолжает работать. С 2016 года работающим пенсионерам пенсия не повышалась за счет индексации. Однако согласно поправкам, одобренным Госдумой и Президентом РФ, с 2025 года пенсии будут индексироваться одинаково для всех пенсионеров — независимо от того, работают они или нет.

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