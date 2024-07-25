Слабоумие и права: уфимец сам сдал себя ГАИ

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
26-летнего парня с фальшивыми документами задержали на штрафстоянке, куда он пришел за своим авто, ранее эвакуированным из-за нарушения правил парковки. По неизвестной причине во время ожидания своей очереди автомобилист решил проверить оригинальность своего удостоверения и передал его в руки сотрудников полиции.
Водительское удостоверение пробили по базе данных МВД. Проверка показала, что номер, указанный в правах мужчины, был закреплен за девушкой из другого региона. Примечательно, что мужчина знал, что его права являются подделкой. Более того, позднее он признался, что никогда не получал их официально: своей подделкой он обзавелся через интернет, отдав за неё 30 тыс. руб.