Слабоумие и права: уфимец сам сдал себя ГАИ

Водительское удостоверение пробили по базе данных МВД. Проверка показала, что номер, указанный в правах мужчины, был закреплен за девушкой из другого региона. Примечательно, что мужчина знал, что его права являются подделкой. Более того, позднее он признался, что никогда не получал их официально: своей подделкой он обзавелся через интернет, отдав за неё 30 тыс. руб.