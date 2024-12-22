mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Штрафстоянка

Выбрать дату
2024
Пьяницу-рецидивиста на «Ауди» задержали в Уфе
22 декабря, 06:24
В Уфе поймали девять пьяных гонщиков
8 декабря, 18:35
Десяток камикадзе гонял по Уфе
10 ноября, 14:26
Видео. Подруга подкинула проблем с полицией в Башкирии
21 октября, 13:35
Два пьяных туриста гоняли по Башкирии
18 октября, 06:50
Видео. Нелегал гонял на «Мерседесе» по Башкирии
3 октября, 08:22
Видео. Едва живого водителя остановили автоинспекторы в Башкирии
2 октября, 07:47
Лихач-тракторист переполошил Башкирию
25 сентября, 12:45
Видео. В Башкирии нетрезвый водитель «взял в прицеп» малыша
23 сентября, 05:33
Уфимец оказался заперт с пьяным водителем в такси
8 сентября, 08:22
Уфу зачистят от автохлама
3 сентября, 04:26
Мертвецки пьяный водитель хихикал с экипажем ГАИ
28 августа, 06:05
Очередную «подделку» задержали в Уфе
28 июля, 11:28
Слабоумие и права: уфимец сам сдал себя ГАИ
25 июля, 13:57
Поддельные права становятся трендом среди жителей Башкирии
22 июля, 14:43
Пьяный байкер покалечил свою пассажирку в Уфе
16 июля, 10:41
2023
Что делать, если машину забрали на штрафстоянку в Уфе: пошаговая инструкция
24 августа 2023, 10:49

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика