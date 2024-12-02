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Алименты

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Декабрь
Башкирскую мать-кукушку арестовали приставы
2 декабря, 10:02
Октябрь
Башкирская «Нарния» не спасла женщину от долгов
23 октября, 09:47
Злостная алиментщица скрывается в Башкортостане
3 октября, 09:25
Сентябрь
Вахтовик легко получил ₽3 млн, но есть нюанс
20 сентября, 06:24
Повестки на СВО раздают в Уфе
12 сентября, 11:06
Август
Пара печатей — и ты уголовница
22 августа, 07:02
Июль
Мужчина на год забыл о сыне в Башкирии
Житель деревни Бузавлык осужден за уклонение от уплаты алиментов на содержание своего сына и теперь будет трудиться на исправительных работах, сообщает Зилаирский суд РБ.
25 июля, 07:13
Май
Жителям Башкирии выдадут по 13 340 рублей
21 мая, 14:54
Житель Башкирии задолжал ребенку ₽100000
В Башкирии объявили в розыск злостного неплательщика алиментов Динара Латыпова, сообщили судебные приставы республики.
14 мая, 06:01
Апрель
В Башкирии отцы смогут требовать алименты у бывших жен
Парламент Башкирии принял закон об алиментах для бывших мужей, сообщает пресс-служба Курултая региона.
8 апреля, 05:55

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