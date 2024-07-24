Две коммунальные катастрофы за день стряслись в Уфе

В Уфе днем в среду, 24 июля, отключили два водопровода диаметром 100 и 150 м. Так, с 13:50 отключили от обеспечения холодной водой некоторые дома по улицам Шмидта, Чкалова, Вьюжной, Затонской и Металлистов.