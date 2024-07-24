Две коммунальные катастрофы за день стряслись в Уфе

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
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Updated Сегодня, 11:46
В Уфе днем в среду, 24 июля, отключили два водопровода диаметром 100 и 150 м. Так, с 13:50 отключили от обеспечения холодной водой некоторые дома по улицам Шмидта, Чкалова, Вьюжной, Затонской и Металлистов.
Ряд зданий на улицах Собинова, Речной, Златоустовской, Пароходской, Крупской, Мензелинской, Белебеевской, Стерлитамакской, Чекалина, Сафроновской, Бирской и Кировоградской также оказались лишены воды из-за утечки на Златоустовской, 2.
Рабочие делают занимаются устранением утечки. Представители водоснабжающей компании принесли извинения перед горожанами за временные неудобства.