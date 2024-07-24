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Две коммунальные катастрофы за день стряслись в Уфе

Две коммунальные катастрофы за день стряслись в Уфе

24 июля 2024, 11:31
Фото: 1MI
Десятки домов в столице Башкирии остались без воды из-за порыва труб, сообщает «Уфаводоканал».

В Уфе днем в среду, 24 июля, отключили два водопровода диаметром 100 и 150 м. Так, с 13:50 отключили от обеспечения холодной водой некоторые дома по улицам Шмидта, Чкалова, Вьюжной, Затонской и Металлистов.

Ряд зданий на улицах Собинова, Речной, Златоустовской, Пароходской, Крупской, Мензелинской, Белебеевской, Стерлитамакской, Чекалина, Сафроновской, Бирской и Кировоградской также оказались лишены воды из-за утечки на Златоустовской, 2.

Рабочие делают занимаются устранением утечки. Представители водоснабжающей компании принесли извинения перед горожанами за временные неудобства.

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