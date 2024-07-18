В Башкирии пересмотрят тарифы ЖКХ

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Речь идёт о тарифах в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с 2025 года и на последующие периоды. Платежи, как гласит документ, будут корректироваться по результатам 2024 года в соответствии с формулой корректировки валовой выручки.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Республики Башкортостан выбрали нового оператора ТКО в регионе. Работы в этой сфере компания будет выполнять на протяжении десяти лет.
Напомним, что после «мусорной реформы» территория региона была поделена на пять зон — в каждой из них за сбор мусора отвечает свой оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.