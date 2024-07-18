В Башкирии пересмотрят тарифы ЖКХ

Речь идёт о тарифах в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с 2025 года и на последующие периоды. Платежи, как гласит документ, будут корректироваться по результатам 2024 года в соответствии с формулой корректировки валовой выручки.