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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В Башкирии пересмотрят тарифы ЖКХ

В Башкирии пересмотрят тарифы ЖКХ

18 июля 2024, 13:59
Фото: Изображение Midjourney
Региональные власти запросили от поставщиков услуг данные для корректировки платежей, сообщается в информационном письме Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам.

Речь идёт о тарифах в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с 2025 года и на последующие периоды. Платежи, как гласит документ, будут корректироваться по результатам 2024 года в соответствии с формулой корректировки валовой выручки.

Ранее Mkset сообщал о том, что власти Республики Башкортостан выбрали нового оператора ТКО в регионе. Работы в этой сфере компания будет выполнять на протяжении десяти лет.

Оператора ТКО выбрали без конкурса в Башкирии
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Напомним, что после «мусорной реформы» территория региона была поделена на пять зон — в каждой из них за сбор мусора отвечает свой оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

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#Общество#Мусорная реформа#Уфа#Мусор#Башкортостан#ЖКХ#Новости Башкирии#Тарифы#Отходы#ТКО#Платежи
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