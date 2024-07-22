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Updated Сегодня, 12:09

Экономить на ЖКХ могут жители Башкирии

Экономить на ЖКХ могут жители Башкирии

22 июля 2024, 11:22
Фото: 1MI
С 1 июля 2024 года многие россияне смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии, сообщает ЦУР Башкортостана.

Нововведение касается многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семьи погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Запрет не распространяется на Почту России — отделения федеральной почтовой связи продолжат взимать комиссию.

В ближайшее время будет утвержден платежный документ со специальным цифровым кодом, который позволит банкам распознавать льготную категорию клиента. Так же комиссия не будет взиматься и при перечислении пени за несвоевременное или неполное погашение долга по оплате жилищно-коммунальных услуг.

— Благодаря отмене комиссии, многодетные семьи и пенсионеры смогут сэкономить средства, которые ранее уходили на дополнительные расходы при оплате жилищно-коммунальных услуг, — считают эксперты.
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#Анжелика Барабаш#Общество#ЖКХ#Банк#Новости Башкирии#Новости Уфы#Почта Банк#ЦУР Башкирии#Оплата коммунальных услуг
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