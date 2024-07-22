Экономить на ЖКХ могут жители Башкирии

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Нововведение касается многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семьи погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Запрет не распространяется на Почту России — отделения федеральной почтовой связи продолжат взимать комиссию.
В ближайшее время будет утвержден платежный документ со специальным цифровым кодом, который позволит банкам распознавать льготную категорию клиента. Так же комиссия не будет взиматься и при перечислении пени за несвоевременное или неполное погашение долга по оплате жилищно-коммунальных услуг.
— Благодаря отмене комиссии, многодетные семьи и пенсионеры смогут сэкономить средства, которые ранее уходили на дополнительные расходы при оплате жилищно-коммунальных услуг, — считают эксперты.