Экономить на ЖКХ могут жители Башкирии

В ближайшее время будет утвержден платежный документ со специальным цифровым кодом, который позволит банкам распознавать льготную категорию клиента. Так же комиссия не будет взиматься и при перечислении пени за несвоевременное или неполное погашение долга по оплате жилищно-коммунальных услуг.