Тариф на ЖКХ снизят в Уфе

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Повышение тарифа на содержание и текущий ремонт жилья вылился для управляющей компании в пристальное внимание со стороны ГК РБ по жилищному и строительному надзору и арбитражный иск. Ранее в Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору обратились жильцы дома №74 по улице Джалиля в Уфе. Они с удивлением заметили, что в мае 2022 года АО «УЖХ Демского района» повысило им плату за свои услуги. Причем, сразу на ₽3,5. Естественно, без согласования и предупреждения. Так, вместо ₽18 жильцов дома обязали оплачивать по ₽21,59 с каждого квадратного метра площади квартиры. Это возмутило уфимцев. Они оформили жалобу в надзорное ведомство.
Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору провел проверку и установил, что «управляшка» занялась самоуправством. Организация не имела права по своему желанию повышать тариф. Компании выдали предписание на устранение нарушения. В организации с этим не согласились и завязали судебную тяжбу. Что ж, и суд и первой инстанции, и второй подтвердил законность требования надзорного ведомства. Его придется исполнить. О том, будет ли жильцам сделан перерасчет, ведомство не сообщает.