Тариф на ЖКХ снизят в Уфе

Повышение тарифа на содержание и текущий ремонт жилья вылился для управляющей компании в пристальное внимание со стороны ГК РБ по жилищному и строительному надзору и арбитражный иск. Ранее в Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору обратились жильцы дома №74 по улице Джалиля в Уфе. Они с удивлением заметили, что в мае 2022 года АО «УЖХ Демского района» повысило им плату за свои услуги. Причем, сразу на ₽3,5. Естественно, без согласования и предупреждения. Так, вместо ₽18 жильцов дома обязали оплачивать по ₽21,59 с каждого квадратного метра площади квартиры. Это возмутило уфимцев. Они оформили жалобу в надзорное ведомство.