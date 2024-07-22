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В Уфе нашли беззаконие

В Уфе нашли беззаконие

22 июля 2024, 09:24
Фото: 1MI
Жители города вынуждены передвигаться по улицам в кромешной тьме, рискуя своей жизнью и здоровьем, сообщает прокуратура РБ.

Недавняя проверка прокуратуры Калининского района Уфы выявила серьезные нарушения в области благоустройства. В микрорайонах Шакша, Инорс и Максимовка более 18 улиц остаются без уличного освещения, что значительно увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий в темное время суток.

— Отсутствие освещения не только угрожает жизни и здоровью граждан, включая несовершеннолетних, но и может привести к повреждению их имущества, — комментируют в ведомстве.

В связи с этим прокурор района подал в суд административный иск, требуя от администрации города принять меры для устранения выявленных нарушений. Суд поддержал доводы прокуратуры и удовлетворил исковое заявление.

Однако стоит отметить, что решения суда пока не вступили в законную силу.

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