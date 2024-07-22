В Уфе нашли беззаконие

Недавняя проверка прокуратуры Калининского района Уфы выявила серьезные нарушения в области благоустройства. В микрорайонах Шакша, Инорс и Максимовка более 18 улиц остаются без уличного освещения, что значительно увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий в темное время суток.