Первый приговор по «Баймакскому делу» вынесли в Орске

Напомним, многотысячные демонстрации прошли в Башкирии зимой 2024 года во время судебного процесса над активистом Фаилем Алсыновым*. Столкновения между силовиками и гражданами, пришедшими поддержать активиста, обвиненного в разжигании ненависти к другим народам. Тогда собравшиеся у здания суда закидывали силовиков снежками, те же, по одной из версий, в ответ на это применили слезоточивый газ.