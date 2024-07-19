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Published Сегодня, 07:37

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Updated Сегодня, 09:34

Первый приговор по «Баймакскому делу» вынесли в Орске

Первый приговор по «Баймакскому делу» вынесли в Орске

19 июля 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
Участник митинга в поддержку Фаиля Алсынова* получил пять лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Ленинский районный суд Орска вынес приговор участнику митингов в поддержку активиста Фаиля Алсынова*. 50-летнего жителя Башкирии признали виновным в участии в баймакских беспорядках и применении насилия к полицейскому. Он признал свою вину и выразил раскаяние. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Как посчитал суд, мужчина своими действиями причинил лёгкий вред здоровью сотрудника полиции.

Стало известно, где находится Фаиль Алсынов*
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Напомним, многотысячные демонстрации прошли в Башкирии зимой 2024 года во время судебного процесса над активистом Фаилем Алсыновым*. Столкновения между силовиками и гражданами, пришедшими поддержать активиста, обвиненного в разжигании ненависти к другим народам. Тогда собравшиеся у здания суда закидывали силовиков снежками, те же, по одной из версий, в ответ на это применили слезоточивый газ.

* включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

После оглашения приговора Фаилю Алсынову* в Баймаке начались беспорядки
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