Первый приговор по «Баймакскому делу» вынесли в Орске

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Ленинский районный суд Орска вынес приговор участнику митингов в поддержку активиста Фаиля Алсынова*. 50-летнего жителя Башкирии признали виновным в участии в баймакских беспорядках и применении насилия к полицейскому. Он признал свою вину и выразил раскаяние. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Как посчитал суд, мужчина своими действиями причинил лёгкий вред здоровью сотрудника полиции.
Напомним, многотысячные демонстрации прошли в Башкирии зимой 2024 года во время судебного процесса над активистом Фаилем Алсыновым*. Столкновения между силовиками и гражданами, пришедшими поддержать активиста, обвиненного в разжигании ненависти к другим народам. Тогда собравшиеся у здания суда закидывали силовиков снежками, те же, по одной из версий, в ответ на это применили слезоточивый газ.
* включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.