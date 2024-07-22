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Уфимская сапбордистка попала в ловушку сильного течения

Уфимская сапбордистка попала в ловушку сильного течения

22 июля 2024, 06:18
Фото: УГЗ Уфы
В Уфе 37-летней женщине, занимающейся сапбордингом, понадобилась помощь спасателей после того, как её унесло течение под технологический мост, сообщает УГЗ Уфы.

Женщина сплавлялась по реке Белой на сапборде и не смогла справиться с сильным течением перед Бельским мостом в воскресенье, 21 июля. В результате её унесло под опоры моста, где она смогла выбраться на небольшой островок и начала звать на помощь.

Её крики услышали строители, которые находились поблизости, они же незамедлительно вызвали спасателей. Сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы быстро прибыли на место происшествия на катере и помогли женщине вернуться на берег. Как известно, медицинская помощь ей не понадобилась.

— Избегайте сплавов в местах с сильным течением и старайтесь держаться подальше от плавсредств, — напоминает Управление гражданской защиты Уфы.
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