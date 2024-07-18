Школьники спасли пьяного мужчину в Башкирии

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Трое друзей-подростков спасли в селе Наратасты Шаранского района Башкирии 49-летнего мужчину в среду, 17 июля. Тот решил сначала выпить спиртного, а потом окунуться в ближайшем водоёме в запрещенном для купания месте. Очень скоро пьяный пловец начал тонуть. На его счастье, тонущего мужчину заметили трое ребят, которые хорошо слушали своего учителя по уроках ОБЖ в школе.
— 17-летний Даниил Тураев, 16-летний Максим Гришуков и 16-летний Айдар Хабиров сразу побежали в воду, стали нырять и искать «пловца» под водой, — сообщает хронологию событий и имена героев пресс-служба Государственного комитета по ЧС Башкирии.
Айдар поднял мужчину со дна водоёма и передал товарищам. Пьяный купальщик уже был без сознания. Подростки сработали слаженно и оперативно. Не каждый взрослый человек так грамотно сориентируется в экстренной ситуации. Пока Даниил делал искусственное дыхание — Максим звонил в «Скорую помощь». К моменту прибытия кареты медиков храбрые юноши привели пьяного пловца в чувства.
В Государственном Комитете по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан отмечают, что наградят юношей по линии своего ведомства, а также благодарят родителей подростков за правильное воспитание. Ну, а школьный преподаватель ОБЖ может гордиться плодами своего нелегкого учительского труда. Переданные им знания помогли спасти минимум одну жизнь.