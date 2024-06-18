Упрямый пловец переполошил спасателей в Уфе

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
27-летнему уроженцу Оренбургской области дважды за вечер понадобилась помощь спасателей. Мужчина дважды за вечер заплыл глубину, где его подхватило течение. Предположительно, он купался в нетрезвом виде.
По информации ведомства, это произошло в понедельник, 17 июня, на территории пляжа «Солнечный» на Кооперативной поляне в Уфе. Дежурившие там спасатели оба раза помогли пловцу, а также провели с ним профилактическую беседу.
После второго раза, однако, пришлось идти на крайние меры. Мужчину предупредили, что при повторении ситуации спасатели будут вынуждены обратиться в полицию.