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Упрямый пловец переполошил спасателей в Уфе

Упрямый пловец переполошил спасателей в Уфе

18 июня 2024, 05:01
Фото: 1MI
Мужчина дважды едва не стал жертвой течения после того, как заплывал на глубину на пляже «Солнечный», сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

27-летнему уроженцу Оренбургской области дважды за вечер понадобилась помощь спасателей. Мужчина дважды за вечер заплыл глубину, где его подхватило течение. Предположительно, он купался в нетрезвом виде.

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По информации ведомства, это произошло в понедельник, 17 июня, на территории пляжа «Солнечный» на Кооперативной поляне в Уфе. Дежурившие там спасатели оба раза помогли пловцу, а также провели с ним профилактическую беседу.

После второго раза, однако, пришлось идти на крайние меры. Мужчину предупредили, что при повторении ситуации спасатели будут вынуждены обратиться в полицию.

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