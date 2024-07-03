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Сапборд едва не довёл до трагедии в Башкирии

Сапборд едва не довёл до трагедии в Башкирии

3 июля 2024, 07:45
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Молодые люди не рассчитали силы и начали тонуть, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Сотрудникам аварийно-спасательной службы государственного комитета по чрезвычайным ситуация Республики Башкортостан пришлось эвакуировать пару фанатов сапбордов из акватории Павловского водохранилища. Им потребовалась помощь во вторник, 2 июля.

Молодая пара отказалась пленницей катания на доске с веслами. 19-летний юноша и его 18-летняя спутница заплыли на парном сапборде слишком далеко и им не хватило сил вернуться на берег. Юношу и девушку эвакуировали на катере спасателей на территорию базы отдыха.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Госкомитет#Инциденты#Павловское водохранилище#Чрезвычайные ситуации#Аварийно-спасательная служба#Сапборд
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