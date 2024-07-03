Сапборд едва не довёл до трагедии в Башкирии

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Сотрудникам аварийно-спасательной службы государственного комитета по чрезвычайным ситуация Республики Башкортостан пришлось эвакуировать пару фанатов сапбордов из акватории Павловского водохранилища. Им потребовалась помощь во вторник, 2 июля.
Молодая пара отказалась пленницей катания на доске с веслами. 19-летний юноша и его 18-летняя спутница заплыли на парном сапборде слишком далеко и им не хватило сил вернуться на берег. Юношу и девушку эвакуировали на катере спасателей на территорию базы отдыха.