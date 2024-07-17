Мэр Уфы пожаловался на вандалов

В ближайшее время возле нового арт-объекта установят старый, исторический, чугунный забор, который ограждал территорию башни изначально. Создана парковка для частного транспорта. Ратмир Мавлиев надеется, что из старой коммунальной инфраструктуры получится новая локация с прекрасным видом на Уфу.



Напомним, планы по превращению одного из самых мистических мест в современный арт-объект городские власти поделились в начале июля 2024 года.