Мэр Уфы пожаловался на вандалов

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев инспектировал ход работ у нового арт-объекта, который планируют открыть в городе — старой водонапорной башни. За спиной снимающего селфи-видео сити-менеджера может заметить позитивные подвижки: площадка расчищена, завезены строительные материалы, брусчатка. Но есть и негативные моменты — хулиганы с баллончиками краски.
— Вандалы залезли на площадку арт-объекта и раскрасили его. Но уже всё почищено, — отметил в своем видеообзоре Ратмир Мавлиев.
В ближайшее время возле нового арт-объекта установят старый, исторический, чугунный забор, который ограждал территорию башни изначально. Создана парковка для частного транспорта. Ратмир Мавлиев надеется, что из старой коммунальной инфраструктуры получится новая локация с прекрасным видом на Уфу.
Напомним, планы по превращению одного из самых мистических мест в современный арт-объект городские власти поделились в начале июля 2024 года.