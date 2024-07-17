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Мэр Уфы пожаловался на вандалов

Мэр Уфы пожаловался на вандалов

17 июля 2024, 07:15
Фото: Ратмир Мавлиев
Утром в среду, 17 июля, руководитель городской администрации Ратмир Мавлиев посетил площадку благоустройства нового арт-объекта и выложил итоги визита в свой Telegram-канал.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев инспектировал ход работ у нового арт-объекта, который планируют открыть в городе — старой водонапорной башни. За спиной снимающего селфи-видео сити-менеджера может заметить позитивные подвижки: площадка расчищена, завезены строительные материалы, брусчатка. Но есть и негативные моменты — хулиганы с баллончиками краски.

— Вандалы залезли на площадку арт-объекта и раскрасили его. Но уже всё почищено, — отметил в своем видеообзоре Ратмир Мавлиев.

В ближайшее время возле нового арт-объекта установят старый, исторический, чугунный забор, который ограждал территорию башни изначально. Создана парковка для частного транспорта. Ратмир Мавлиев надеется, что из старой коммунальной инфраструктуры получится новая локация с прекрасным видом на Уфу.

Напомним, планы по превращению одного из самых мистических мест в современный арт-объект городские власти поделились в начале июля 2024 года.

Из мистического места Уфы сделают смотровую площадку
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