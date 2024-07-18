В Башкирии отбирают иномарки — страдают женщины

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В июле 2024 года суды Республики Башкортостан вынесли два определения об изъятии имущества в пользу России. Об этих эпизодах из судебной практики Башкирии рассказали в региональной прокуратуре.
Так, жителя Салаватского района лишили его «Дэу Матиз». В апреле 2024 года мужчина попался за рулем иномарки пьяным. Примечательно, что машина была куплена за пару дней до задержания в качестве подарка дочери. Теперь фанат пьяной езды два года проведёт без водительских прав, а дочь навсегда лишилась «Дэу Матиза».
Эмоции девушки без «Матиза» вполне может понять и даже разделить женщина из Кумертау. Муж жительницы этого города Башкирии в мае 2024 года попался пьяным за рулем «Хундай Акцент». Иномарка была оформлена на его супругу. Исход пьяной езды тот же: мужчина — на два года без прав, женщина — навсегда без иномарки.