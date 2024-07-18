В Башкирии отбирают иномарки — страдают женщины

Эмоции девушки без «Матиза» вполне может понять и даже разделить женщина из Кумертау. Муж жительницы этого города Башкирии в мае 2024 года попался пьяным за рулем «Хундай Акцент». Иномарка была оформлена на его супругу. Исход пьяной езды тот же: мужчина — на два года без прав, женщина — навсегда без иномарки.