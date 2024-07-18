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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Юных байкеров избили пивом в Уфе

Юных байкеров избили пивом в Уфе

18 июля 2024, 07:24
Фото: 1MI
Один из молодых мотоциклистов едва не попал под колеса водителя «Форда» — началась потасковка, сообщают Telegram-каналы.

Компания подростков на питбайках рассекала по селу Нагаево в Уфе вечером в среду, 17 июля. Как говорят свидетели конфликта, в один из моментов 16-летний парень на питбайке едва не угодил под колёса «Форда». Пацан не стал стеснять свои эмоции и грязно выругался в адрес сидящего за рулем иномарки мужчины.

Водитель легковушки вышел из автомобиля. Вышел в ярости. Он явно хотел научить молодежь приличным манерам, но применил для этого явно неприличные инструменты — кулаки и мат. Одного из подростков он избил банкой пива по лицу. Юноша убежал в ближайшее кафе и попросил там укрытия у взрослых. Его приятелям водитель «Форда» делал больно уже словами — ругался и грозился вырвать язык.

По данным Telegram-каналов, родители подростков-байкеров собираются написать заявление в полицию.

Видео: Уфа/РБ, из-за обилия нецензурной лексики Mkset внесло в него правки

Видео: 1MI
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