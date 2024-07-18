Юных байкеров избили пивом в Уфе

Водитель легковушки вышел из автомобиля. Вышел в ярости. Он явно хотел научить молодежь приличным манерам, но применил для этого явно неприличные инструменты — кулаки и мат. Одного из подростков он избил банкой пива по лицу. Юноша убежал в ближайшее кафе и попросил там укрытия у взрослых. Его приятелям водитель «Форда» делал больно уже словами — ругался и грозился вырвать язык.