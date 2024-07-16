Уфимка потребовала ₽2 млн за ДТП у «Дома Печати»

11 марта 2021 года автобус частного перевозчика Ford Transit врезался в остановочный павильон у «Дома Печати» в Уфе. В этой аварии и пострадала истица. Автобус №277 задавил 29-летнюю девушку, которая стояла на остановке. С места аварии ее отвезли в реанимацию. Пострадавшую госпитализировали ГКБ №21 Уфы. После долго и дорогостоящего лечения врачи пришли к выводу, что здоровью пациентки в результате аварии причинен тяжкий вред.



Сбитая автобусом уфимка потребовала через суд компенсацию морального вреда. Она оценила свои страдания в ₽2 млн. Помимо этого, пострадавшая в ДТП девушка предъявила счета за лечение и услуги юриста. ООО «Арбат+» требования не признал.



Суд взыскал с перевозчика в общей сложности всего ₽423 000. В эту сумму вошли ₽300 000 компенсации морального вреда, а остальные деньги — траты на лечение и юриста.