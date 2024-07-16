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Уфимка потребовала ₽2 млн за ДТП у «Дома Печати»

Уфимка потребовала ₽2 млн за ДТП у «Дома Печати»

16 июля 2024, 11:50
Фото: 1MI
Рассматривавший иск к частному перевозчику суд снизил размер выплаты пострадавшей почти в шесть раз, сообщает «Коммерсант».

Советский районный суд Уфы рассмотрел иск жительницы столицы Башкирии к транспортному предприятию ООО «Арбат+». Причиной для обращения в суд с требованием денег стало ДТП.

11 марта 2021 года автобус частного перевозчика Ford Transit врезался в остановочный павильон у «Дома Печати» в Уфе. В этой аварии и пострадала истица. Автобус №277 задавил 29-летнюю девушку, которая стояла на остановке. С места аварии ее отвезли в реанимацию. Пострадавшую госпитализировали ГКБ №21 Уфы. После долго и дорогостоящего лечения врачи пришли к выводу, что здоровью пациентки в результате аварии причинен тяжкий вред.

Сбитая автобусом уфимка потребовала через суд компенсацию морального вреда. Она оценила свои страдания в ₽2 млн. Помимо этого, пострадавшая в ДТП девушка предъявила счета за лечение и услуги юриста. ООО «Арбат+» требования не признал.

Суд взыскал с перевозчика в общей сложности всего ₽423 000. В эту сумму вошли ₽300 000 компенсации морального вреда, а остальные деньги — траты на лечение и юриста.

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