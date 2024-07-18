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Дорогое украшение Уфы поставили под охрану

Дорогое украшение Уфы поставили под охрану

18 июля 2024, 08:43
Фото: ВГТРК
Историческое здание «Особняк Поносовой-Молло» включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения, сообщается на сайте официальной правовой информации Республики Башкортостан.

Особняк Поносовой-Молло в Уфе получил статус памятника истории и культуры регионального значения. Такое решение принял начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан Олег Полстовалов.

В перечень охраняемого региональными властями имущества включили не только само кирпичное одноэтажное здание с цокольным этажом и антресолью, но и всё его убранство. Как внешнее, так и внутреннее. Перечь охраняемых деталей занимает около семи страниц приказа. Всего в нем порядка трех десятков пунктов — от формы карнизов до внутренней лепнины.

Новый объект охраны расположен в Уфе, это дом №6 на улице Карла Маркса. Исторический особняк, несомненно, является одним из главных украшений Уфы. Дом построен в 1900 году уфимским купцом Семёном Манаевым в стиле модерн с элементами стилей барокко и ренессанс. Потом особняк взяла в ипотеку экстравагантной женщине Уфы начала XX века — Елене Поносовой-Молло, которую в городе до сих пор называют «уфимской мадам Бовари» и «веселой вдовой».В этом здании с 1951 по 2006 годы размещался Президиум Уфимского научного центра Российской академии наук. Особняк эксперты называют архитектурным шедевром. Ему даже была посвящена отдельная тематическая передача на федеральном канале.

Видео: ВГТРК
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