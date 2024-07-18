Дорогое украшение Уфы поставили под охрану

Новый объект охраны расположен в Уфе, это дом №6 на улице Карла Маркса. Исторический особняк, несомненно, является одним из главных украшений Уфы. Дом построен в 1900 году уфимским купцом Семёном Манаевым в стиле модерн с элементами стилей барокко и ренессанс. Потом особняк взяла в ипотеку экстравагантной женщине Уфы начала XX века — Елене Поносовой-Молло, которую в городе до сих пор называют «уфимской мадам Бовари» и «веселой вдовой».В этом здании с 1951 по 2006 годы размещался Президиум Уфимского научного центра Российской академии наук. Особняк эксперты называют архитектурным шедевром. Ему даже была посвящена отдельная тематическая передача на федеральном канале.