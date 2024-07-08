Сталинский санаторий стал культурным наследием Башкирии

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В перечень охраняемых объектов культурного наследия в Башкирии включили «Комплекс зданий Санатория „Глуховская“ в Белебеевском районе Башкортостана. За столетия своей истории здание из небольшой кумысолечебницы превратилось в полноценный санаторий с несколькими корпусами.
Удивительная красота природы в той местности, где ныне располагается санаторий, в свое время привлекла предпринимателя Ивана Каньшина, окрестившего место «Русской Швейцарией». Он открыл здесь сезонную кумысолечебницу на сотню пациентов. В дальнейшем на базе кумысолечебницы был создан туберкулезный санаторий для детей, способный принять до 50 пациентов. На существующем месте в 1925 году был сезонный туберкулезный санаторий, однако здание обветшало и деятельность оздоровительного учреждения было решено свернуть. В дальнейшем на базе санатория проводились хирургические операции на почках и органах малого таза.
В 1949 году началось строительство санаторного комплекса для пациентов с активными формами туберкулеза легких. На строительство пяти корпусов ушло порядка девяти лет. Санаторий был открыт в 1958 году, а спустя три года с того момент его передали в ведение Минздрава РСФСР. В дальнейшем на базе санатория проводились хирургические операции.
На сегодняшний день санаторий «Глуховская» продолжает работать с пациентами с внелегочными формами туберкулеза. Здесь они часто пребывают в период реабилитации.