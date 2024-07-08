mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Сталинский санаторий стал культурным наследием Башкирии

Сталинский санаторий стал культурным наследием Башкирии

8 июля 2024, 13:59
Фото: Белебей. Газеточка/VK.com
Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В перечень охраняемых объектов культурного наследия в Башкирии включили «Комплекс зданий Санатория „Глуховская“ в Белебеевском районе Башкортостана. За столетия своей истории здание из небольшой кумысолечебницы превратилось в полноценный санаторий с несколькими корпусами.

Удивительная красота природы в той местности, где ныне располагается санаторий, в свое время привлекла предпринимателя Ивана Каньшина, окрестившего место «Русской Швейцарией». Он открыл здесь сезонную кумысолечебницу на сотню пациентов. В дальнейшем на базе кумысолечебницы был создан туберкулезный санаторий для детей, способный принять до 50 пациентов. На существующем месте в 1925 году был сезонный туберкулезный санаторий, однако здание обветшало и деятельность оздоровительного учреждения было решено свернуть. В дальнейшем на базе санатория проводились хирургические операции на почках и органах малого таза.

В 1949 году началось строительство санаторного комплекса для пациентов с активными формами туберкулеза легких. На строительство пяти корпусов ушло порядка девяти лет. Санаторий был открыт в 1958 году, а спустя три года с того момент его передали в ведение Минздрава РСФСР. В дальнейшем на базе санатория проводились хирургические операции.

На сегодняшний день санаторий «Глуховская» продолжает работать с пациентами с внелегочными формами туберкулеза. Здесь они часто пребывают в период реабилитации.

Читайте также:
Трассу М-5 «Урал» перекроют на ремонт«Сгоревшие» в Башкирии туристы дадут показанияДТП с 3-летним ребенком в Башкирии расследует Следственный комитет
#Общество#Башкирия#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здравоохранение#Архитектура#Инциденты#Культурное наследие#Туберкулез#История#Сталинский санаторий
Подпишитесь
Четыре человека отравились неизвестным газом в Башкирии
Сегодня, 14:53
Черное море: полное разочарование — очень дорого и многолюдно
Сегодня, 05:00
Любовник сварил уфимку в кипятке
Сегодня, 14:22
Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов
Сегодня, 13:43
Трассу М-5 «Урал» перекроют на ремонт
Сегодня, 13:43