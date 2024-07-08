Сталинский санаторий стал культурным наследием Башкирии

Удивительная красота природы в той местности, где ныне располагается санаторий, в свое время привлекла предпринимателя Ивана Каньшина, окрестившего место «Русской Швейцарией». Он открыл здесь сезонную кумысолечебницу на сотню пациентов. В дальнейшем на базе кумысолечебницы был создан туберкулезный санаторий для детей, способный принять до 50 пациентов. На существующем месте в 1925 году был сезонный туберкулезный санаторий, однако здание обветшало и деятельность оздоровительного учреждения было решено свернуть. В дальнейшем на базе санатория проводились хирургические операции на почках и органах малого таза.