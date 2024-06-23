В Уфе шторм повалил 83 дерева

Непогода разыгралась накануне из-за тропического циклона, который пришел в Башкортостан с Москвы и Московской области, из-за Уральских год он задержался и только набрал силу. Буквально за несколько минут в Уфе выпало осадков, которые город получает в течении нескольких месяцев. Деревья повалило по всему городу, всего 83 ствола. Многие из них упали на автомобили и линии электропередач. Всего повреждено около ста машин.