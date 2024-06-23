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В Уфе шторм повалил 83 дерева

В Уфе шторм повалил 83 дерева

23 июня 2024, 09:30
Фото: УГЗ Уфы
В Управлении гражданской защиты города лишь к утру смогли подвести итоги разбушевавшейся стихии.

Непогода разыгралась накануне из-за тропического циклона, который пришел в Башкортостан с Москвы и Московской области, из-за Уральских год он задержался и только набрал силу. Буквально за несколько минут в Уфе выпало осадков, которые город получает в течении нескольких месяцев. Деревья повалило по всему городу, всего 83 ствола. Многие из них упали на автомобили и линии электропередач. Всего повреждено около ста машин.

— Я сел в такси и ехал из аэропорта домой в Зеленую рощу. Было так страшно, словно ты находишься в апокалипсисе, все небо черное, вокруг темно, сверкает, гремит. Водитель даже не довез меня до дома, так как на ул. Айской внизу образовалась огромная лужа и только самые отчаянные рисковали ее переезжать. Пришлось выйти из машины и идти пешком. Я промок буквально за считанные минуты, — рассказал Александр Уфимцев.
— Мы с дочкой шли из гостей и когда началась эта погодная вакханалия забежали в магазинчик на остановке, честно, я думала, что его снесет ветром и дождем и мы уплывем вместе с ним по рекам текущим по улицам, но, слава Богу, он выдержал. Было очень страшно, — рассказала Арина Красная, жительница Уфы.
#Общество#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы
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