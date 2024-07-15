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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

В Уфе эвакуировали «Леруа Мерлен»

В Уфе эвакуировали «Леруа Мерлен»

15 июля 2024, 16:27
Фото: соцсети
На месте заметили скопление машин оперативных служб.

В Уфе эвакуировали строительный гипермаркет сети «Леруа Мерлен» в районе ТЦ «Планета», сообщили очевидцы в соцсетях. Покинуть здание попросили всех посетителей и персонал.

Уфимцы рассказали, что на место приехали несколько пожарных машин. Что именно послужило причиной таких мер — не уточняется. Официальных подтверждений информации не было.

Известна причина эвакуаций по всей Уфе
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Ранее в Уфе эвакуировали сразу три торговых центра. Mkset выяснил, что руководству объектов поступили сообщения о минировании зданий.

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