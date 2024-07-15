В Уфе эвакуировали «Леруа Мерлен»

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
В Уфе эвакуировали строительный гипермаркет сети «Леруа Мерлен» в районе ТЦ «Планета», сообщили очевидцы в соцсетях. Покинуть здание попросили всех посетителей и персонал.
Уфимцы рассказали, что на место приехали несколько пожарных машин. Что именно послужило причиной таких мер — не уточняется. Официальных подтверждений информации не было.
Ранее в Уфе эвакуировали сразу три торговых центра. Mkset выяснил, что руководству объектов поступили сообщения о минировании зданий.