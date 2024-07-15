mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Пробка образовалась на Восточном выезде из Уфы

Пробка образовалась на Восточном выезде из Уфы

15 июля 2024, 12:55
Фото: 1MI
Добраться до трассы М-5 вечером понедельника, 15 июля, будет тяжелее обычного.

Автомобилисты могут столкнуться с трудностями при проезде по Восточному выезду в понедельник, 15 июля. Как следует из данных сервиса «Яндекс Карты», по направлению в сторону трассы М-5 образовался автомобильный затор.

Примечательно, что ранее сегодня пресс-служба МЧС по РБ информировала об автомобиле, загоревшемся на Восточном выезде. К счастью, легковую иномарку удалось быстро потушить: в результате возгорания никто не пострадал.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.

Напомним, в пятницу, 12 июля, в Уфе образовались автомобильные заторы, которые популярные сервисы оценили в восемь баллов из десяти возможных. В настоящий момент загруженность дорог в башкирской столице составляет пять баллов из десяти.

Читайте также:
Какие дороги отремонтируют в Башкирии в 2024 годуЖители Учалов могут вновь оказаться в коммунальном адуВ Башкирии мужчина избил пенсионеров за отказ дать ему спиртное
#Общество#Башкирия#Уфа#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пробки#Автомобили#Восточный выезд#Яндекс Карты#Трасса М-5#Заторы
Подпишитесь
Крупный скандал вспыхнул в государственной стоматологической клинике в Уфе
Сегодня, 07:46
В Башкирии мужчина избил пенсионеров за отказ дать ему спиртное
Сегодня, 10:01
Проезд в Уфе вырастет в цене
Сегодня, 09:43
Уфимский студент отсудил 160% цены путевки
Сегодня, 09:21
Прогноз погоды в Башкирии на середину лета дали синоптики
Сегодня, 08:43
Прогноз погоды в Башкирии на середину лета дали синоптики
Сегодня, 08:43