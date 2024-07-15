Пробка образовалась на Восточном выезде из Уфы

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Автомобилисты могут столкнуться с трудностями при проезде по Восточному выезду в понедельник, 15 июля. Как следует из данных сервиса «Яндекс Карты», по направлению в сторону трассы М-5 образовался автомобильный затор.
Примечательно, что ранее сегодня пресс-служба МЧС по РБ информировала об автомобиле, загоревшемся на Восточном выезде. К счастью, легковую иномарку удалось быстро потушить: в результате возгорания никто не пострадал.
Напомним, в пятницу, 12 июля, в Уфе образовались автомобильные заторы, которые популярные сервисы оценили в восемь баллов из десяти возможных. В настоящий момент загруженность дорог в башкирской столице составляет пять баллов из десяти.