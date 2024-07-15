mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Проезд в Уфе вырастет в цене

Проезд в Уфе вырастет в цене

15 июля 2024, 09:43
Фото: 1MI
Новые тарифы у частных перевозчиков начнут действовать с 1 августа, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Три компании-перевозчика в Уфе поднимают тарифы на проезд в общественном транспорте в Уфе с 1 августа 2024 года. Стоимость своих услуг решили повысить ИП Миназов К.З., компании ООО «Арбат+» и ООО «Уфа-Лайн». Цена проезда в общественном транспорте «частников» не будет зависеть от форма расчета — наличные, банковская карта или «Алга».

С 1 августа поездка в автобусе №208 «Уфимский ДОК — ТЭЦ-1» будет стоить ₽35, а проезд по маршруту №277 «Новая Максимовка — Стадион „Динамо“ — ₽40. До ₽41 вырастет цена для пассажиров автобусов №220, 222, 224 и 288. Они связывают с Уфой микрорайон „Сипайлово“ и микрорайон „Южный“.

Повышение стоимости проезда «частники» обосновали растущими затратами на ГСМ и ремонт подвижного состава. Бизнесмены, как и прежде, не вкладывают в тариф инвестиционную составляющую, которая могла бы позволить повысить качество предоставляемых пассажирам услуг. Чаще всего уфимцы жалуются на техническое состояние автобусов и их недостаточное количество.

Напомним, весной-летом 2024 года в Уфе уже поднимали тарифы на проезд в общественном транспорте, в том числе — водном, в троллейбусах и пригородных электричках. Повышение стоимости проезда в пригородном железнодорожном транспорте снова вынесли на обсуждение. Проект новых цен опубликовали региональные власти Башкирии.

Читайте также:
Уфимский студент отсудил 160% цены путевкиТрассу М-5 «Урал» перекрыли в БашкирииВахтовик из Башкирии нашел iPhone в самолёте
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Дороги#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Тарифы#Проезд#Частные перевозчики#ГСМ#Ремонт подвижного состава
Подпишитесь
Крупный скандал вспыхнул в государственной стоматологической клинике в Уфе
Сегодня, 07:46
Сплав по реке едва не закончился трагедией в Башкирии
Сегодня, 05:13
Видео. В Башкирии готовятся к возможным затоплениям в трех детских лагерях
Вчера, 17:28
Минздрав Башкирии опровергает обвинения о некачественной медпомощи ребенку
Вчера, 16:14
Бастрыкин требует справедливости для девочки из Башкирии
Вчера, 12:19
База отдыха оказалась под водой в Башкирии
Вчера, 11:38