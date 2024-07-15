Проезд в Уфе вырастет в цене

Три компании-перевозчика в Уфе поднимают тарифы на проезд в общественном транспорте в Уфе с 1 августа 2024 года. Стоимость своих услуг решили повысить ИП Миназов К.З., компании ООО «Арбат+» и ООО «Уфа-Лайн». Цена проезда в общественном транспорте «частников» не будет зависеть от форма расчета — наличные, банковская карта или «Алга».



С 1 августа поездка в автобусе №208 «Уфимский ДОК — ТЭЦ-1» будет стоить ₽35, а проезд по маршруту №277 «Новая Максимовка — Стадион „Динамо“ — ₽40. До ₽41 вырастет цена для пассажиров автобусов №220, 222, 224 и 288. Они связывают с Уфой микрорайон „Сипайлово“ и микрорайон „Южный“.