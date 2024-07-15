Проезд в Уфе вырастет в цене

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:45
Три компании-перевозчика в Уфе поднимают тарифы на проезд в общественном транспорте в Уфе с 1 августа 2024 года. Стоимость своих услуг решили повысить ИП Миназов К.З., компании ООО «Арбат+» и ООО «Уфа-Лайн». Цена проезда в общественном транспорте «частников» не будет зависеть от форма расчета — наличные, банковская карта или «Алга».
С 1 августа поездка в автобусе №208 «Уфимский ДОК — ТЭЦ-1» будет стоить ₽35, а проезд по маршруту №277 «Новая Максимовка — Стадион „Динамо“ — ₽40. До ₽41 вырастет цена для пассажиров автобусов №220, 222, 224 и 288. Они связывают с Уфой микрорайон „Сипайлово“ и микрорайон „Южный“.
Повышение стоимости проезда «частники» обосновали растущими затратами на ГСМ и ремонт подвижного состава. Бизнесмены, как и прежде, не вкладывают в тариф инвестиционную составляющую, которая могла бы позволить повысить качество предоставляемых пассажирам услуг. Чаще всего уфимцы жалуются на техническое состояние автобусов и их недостаточное количество.
Напомним, весной-летом 2024 года в Уфе уже поднимали тарифы на проезд в общественном транспорте, в том числе — водном, в троллейбусах и пригородных электричках. Повышение стоимости проезда в пригородном железнодорожном транспорте снова вынесли на обсуждение. Проект новых цен опубликовали региональные власти Башкирии.