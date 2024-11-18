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Сочи

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Ноябрь
Новый год в Уфе стоит ₽48`400
18 ноября, 08:41
Куда все радостно уезжают из Уфы
5 ноября, 14:53
Благоустройством Уфы занимались мертвые души
1 ноября, 13:46
Октябрь
«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» на последней минуте
24 октября, 17:15
Деньги на счете, счет на табло: «Салават Юлаев» разгромил «Сочи» после зарплаты
22 октября, 19:32
Матч «Сочи» и «Салавата Юлаева»: где смотреть хоккей и какие прогнозы на победу
22 октября, 09:07
Сентябрь
Родных бойцов СВО просят молчать в соцсетях
30 сентября, 12:36
Уфимец стал героем шоу на HTB
30 сентября, 05:40
Больной уфимец посадил самолет в Сочи
25 сентября, 16:53
Уфимское мороженое взлетело до небес
10 сентября, 11:24
Куда все уезжают из Уфы
9 сентября, 13:11
Уфимец опозорился в Сочи
9 сентября, 11:29
Август
Уфимский самолет почти разбился в Сочи
25 августа, 19:26
Пилот самолета отказался лететь в Уфу
9 августа, 10:12
Июль
Уфимец украл ром за ₽100 000 в Сочи
30 июля, 10:08
Самолёт Уфа-Сочи задымился при посадке
23 июля, 09:59
Каждому уфимцу — по «квадрату» жилья
15 июля, 10:25
Бунт на рейсе из Сочи устроил житель Башкирии
4 июля, 15:45
Пилот самолета из Уфы сделал важное заявление в полете
4 июля, 14:42
Май
Мэру Уфы осталось немного
30 мая, 09:15

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