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В Уфе снесут аварийный храм

В Уфе снесут аварийный храм

12 июля 2024, 14:42
Фото: Ратмир Мавлиев
Здание Храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, строившееся хозяйственным способом в начале 90-х годов, сегодня находится в аварийном состоянии и требует демонтажа, сообщает мэр Уфы.

Демонтаж аварийного строения уже начался, а на его месте уже в августе планируется начать строительство нового храма. Помимо возведения нового объекта, в план работ также входит благоустройство прилегающей территории.

— Строительство нового храма — это знаковое событие для Уфы. Мы должны обеспечить комфортные и безопасные условия для верующих. И мы очень рады, что нам удалось объединить усилия с предпринимателями, которые оказали ценную поддержку в этом важном деле, — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Фото: Ратмир Мавлиев

Кроме того в Уфе идет полным ходом реставрация мечети «Хакимия» на улице Мустая Карима. В порядок приводят не только само здание, но и прилегающую территорию, которая скоро станет современным сквером.

— Мы считаем, что поддержка религиозных объектов — это важный вклад в развитие нашего города и сохранение его культурного наследия, — заявил представитель одного из участвующих в проекте предпринимателей.
Фото: Ратмир Мавлиев
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