В Уфе снесут аварийный храм

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Демонтаж аварийного строения уже начался, а на его месте уже в августе планируется начать строительство нового храма. Помимо возведения нового объекта, в план работ также входит благоустройство прилегающей территории.
— Строительство нового храма — это знаковое событие для Уфы. Мы должны обеспечить комфортные и безопасные условия для верующих. И мы очень рады, что нам удалось объединить усилия с предпринимателями, которые оказали ценную поддержку в этом важном деле, — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Кроме того в Уфе идет полным ходом реставрация мечети «Хакимия» на улице Мустая Карима. В порядок приводят не только само здание, но и прилегающую территорию, которая скоро станет современным сквером.
— Мы считаем, что поддержка религиозных объектов — это важный вклад в развитие нашего города и сохранение его культурного наследия, — заявил представитель одного из участвующих в проекте предпринимателей.