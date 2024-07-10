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Уфимцы в отчаянии от затяжной реконструкции улицы Пугачева

Уфимцы в отчаянии от затяжной реконструкции улицы Пугачева

10 июля 2024, 16:39
Фото: 1MI
Ремонт улицы Пугачева затянулся, вызвав огромные пробки и недовольство жителей, которые оказались заложниками длительной реконструкции, сообщают пользователи соцсетей.

Горожане, проживающие в районе Кузнецовского Затона, жалуются на тяжелейшие пробки, возникающие из-за ремонта улицы. По их словам, они тратят в среднем по часу, чтобы проехать один километр.

— Мы уже не знаем, как нам добираться до работы и обратно. Дети постоянно опаздывают в школу. Это просто кошмар, — делятся местные жители.

В управлении по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы пояснили, что график строительно-монтажных работ был «откорректирован в связи с затянувшимися процессами по выкупу в муниципальную собственность отдельных объектов недвижимости». В ведомстве пообещали, что завершат стройку в четвертом квартале 2024 года.

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