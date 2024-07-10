Уфимцы в отчаянии от затяжной реконструкции улицы Пугачева

В управлении по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы пояснили, что график строительно-монтажных работ был «откорректирован в связи с затянувшимися процессами по выкупу в муниципальную собственность отдельных объектов недвижимости». В ведомстве пообещали, что завершат стройку в четвертом квартале 2024 года.