Уфимцы в отчаянии от затяжной реконструкции улицы Пугачева

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Горожане, проживающие в районе Кузнецовского Затона, жалуются на тяжелейшие пробки, возникающие из-за ремонта улицы. По их словам, они тратят в среднем по часу, чтобы проехать один километр.
— Мы уже не знаем, как нам добираться до работы и обратно. Дети постоянно опаздывают в школу. Это просто кошмар, — делятся местные жители.
В управлении по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы пояснили, что график строительно-монтажных работ был «откорректирован в связи с затянувшимися процессами по выкупу в муниципальную собственность отдельных объектов недвижимости». В ведомстве пообещали, что завершат стройку в четвертом квартале 2024 года.