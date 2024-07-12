В Уфе простились с погибшим на СВО Ильясом Саттаровым

Траурная церемония состоялась в четверг, 11 июля, в Уфе. За тем, чтобы проводить военнослужащего в последний путь пришли не только его родные и близкие, но также чиновники и парламентарии. Среди них были руководитель районной администрации Илвир Нурдавлятов и депутат Курултая Вадим Лешков.