В Уфе простились с погибшим на СВО Ильясом Саттаровым

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Траурная церемония состоялась в четверг, 11 июля, в Уфе. За тем, чтобы проводить военнослужащего в последний путь пришли не только его родные и близкие, но также чиновники и парламентарии. Среди них были руководитель районной администрации Илвир Нурдавлятов и депутат Курултая Вадим Лешков.
Нурдавлятов принес соболезнования родственникам погибшего, отметив его патриотические чувства. Глава районной администрации также сообщил, что за отвагу и мужество, которые Саттаров продемонстрировал, находясь в зоне СВО, его удостоили российской государственной награды посмертно.