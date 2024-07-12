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Updated Сегодня, 09:11

В Уфе простились с погибшим на СВО Ильясом Саттаровым

В Уфе простились с погибшим на СВО Ильясом Саттаровым

12 июля 2024, 04:51
Фото: Илвир Нурдавлятов/VK.com
Соболезнования родным и близким погибшего принесли в администрации Кировского района Уфы, сообщает ведомство.

Траурная церемония состоялась в четверг, 11 июля, в Уфе. За тем, чтобы проводить военнослужащего в последний путь пришли не только его родные и близкие, но также чиновники и парламентарии. Среди них были руководитель районной администрации Илвир Нурдавлятов и депутат Курултая Вадим Лешков.

Нурдавлятов принес соболезнования родственникам погибшего, отметив его патриотические чувства. Глава районной администрации также сообщил, что за отвагу и мужество, которые Саттаров продемонстрировал, находясь в зоне СВО, его удостоили российской государственной награды посмертно.

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