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В Уфе подрядчик из Тюмени осветит путепровод за ₽27,9 млн

В Уфе подрядчик из Тюмени осветит путепровод за ₽27,9 млн

11 июля 2024, 17:24
Фото: Ратмир Мавлиев
Транспортная развязка на пересечении проспекта Салавата Юлаева с улицей Кирова в Уфе получит обновленный облик — подрядчик из Тюмени осветит путепровод над проспектом Салавата Юлаева, сообщает финансовое управление администрации города.

ТД «Небесный свет» стал единственным участником электронного аукциона и заключит контракт с заказчиком — управлением капитального строительства администрации Уфы — по начальной максимальной цене 27,9 млн рублей.

Согласно проекту контракта, подрядчик смонтирует декоративные ламели — продолговатые пластины вдоль боковых сторон эстакады — и установит на них светильники. Таким образом, путепровод получит архитектурную подсветку.

— Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ и составляет 36 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, — говорится в проекте договора.

Завершить работы по благоустройству развязки подрядчик должен до 20 августа 2024 года. Оплата за услуги осуществляется из городского бюджета.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Дороги#Проект#Новости Башкирии#Новости Уфы#Администрация#Путепровод
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