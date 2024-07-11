В Уфе подрядчик из Тюмени осветит путепровод за ₽27,9 млн

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
ТД «Небесный свет» стал единственным участником электронного аукциона и заключит контракт с заказчиком — управлением капитального строительства администрации Уфы — по начальной максимальной цене 27,9 млн рублей.
Согласно проекту контракта, подрядчик смонтирует декоративные ламели — продолговатые пластины вдоль боковых сторон эстакады — и установит на них светильники. Таким образом, путепровод получит архитектурную подсветку.
— Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ и составляет 36 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, — говорится в проекте договора.
Завершить работы по благоустройству развязки подрядчик должен до 20 августа 2024 года. Оплата за услуги осуществляется из городского бюджета.