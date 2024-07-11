Семья из Башкирии спроектировала и собрала станок для фронта

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Семья Загитовых из Белорецка не просто предложила свою помощь в изготовлении маскировочных сетей для военнослужащих, но и разработала и собрала специальный станок, который значительно упростил процесс нарезки лент из материала спанбонд. Теперь эту трудоемкую задачу можно выполнить за два с половиной часа благодаря усилиям Азамата и Юлии.
Глава администрации Белорецкого района, Андрей Иванюта, подчеркнул значимость этой работы и отметил, что помимо самой семьи Загитовых, на помощь приходят также другие добровольцы: мужчины, школьники, студенты, юнармейцы и прихожане храма. Все они с готовностью участвуют в производстве лент и создании маскировочных сетей.
За последний месяц более тридцати маскировочных сетей были сплетены добровольцами для нужд военнослужащих. Готовые изделия доставляются в зону СВО как самими бойцами, так и гуманитарными конвоями.