Семья из Башкирии спроектировала и собрала станок для фронта

Семья Загитовых из Белорецка не просто предложила свою помощь в изготовлении маскировочных сетей для военнослужащих, но и разработала и собрала специальный станок, который значительно упростил процесс нарезки лент из материала спанбонд. Теперь эту трудоемкую задачу можно выполнить за два с половиной часа благодаря усилиям Азамата и Юлии.