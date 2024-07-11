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Published Сегодня, 07:01

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Updated Сегодня, 07:29

Чат-бот для бойцов СВО перезапустили в Башкирии

Чат-бот для бойцов СВО перезапустили в Башкирии

11 июля 2024, 07:01
Фото: 1MI
Получить актуальные сведения о мерах поддержки в республике посредством бота могут как участники СВО, так и их семьи, напомнили в пресс-службе администрации Уфы.

Запущенный двумя годами ранее чат-бот обновили в Башкирии. Теперь в нем размещена вся актуальная информация по вопросам мер поддержки военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также для их ближайших родственников. Отметим, что сейчас для участников специальной военной операции и их семья доступны свыше 30 мер поддержки.

Напомним, что проект чат-бота для информирования граждан был разработан усилиями ЦУРа Башкирии с региональными органами власти. Цель существования бота заключается в том, чтобы помогать гражданам оперативно получать информацию и мерах поддержки военнослужащих и их семей в регионе.

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