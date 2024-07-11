Чат-бот для бойцов СВО перезапустили в Башкирии

Запущенный двумя годами ранее чат-бот обновили в Башкирии. Теперь в нем размещена вся актуальная информация по вопросам мер поддержки военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также для их ближайших родственников. Отметим, что сейчас для участников специальной военной операции и их семья доступны свыше 30 мер поддержки.