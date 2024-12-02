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Скорую помощь автоматизировали в Башкирии
2 декабря, 14:07
Видео. Джедай из Уфы устроил битву с фельдшерами
Даже численное преимущество медиков не испугало мастера владения мечом, кадры схватки публикуют местные Telegram-каналы.
22 июля, 11:04
Торопливый машинист цементовоза устроил страшную аварию в Башкирии
Четверо человек пострадали при массовом ДТП в Аургазинском районе Республики Башкортостан, сообщает МЧС региона.
20 июля, 09:55
Уфимец убежал от семьи и расшибся об дерево
Торопливого мужчину увезли на скорой, сообщает Управление гражданской защиты города.
10 июля, 08:01
Известно состояние детей из Башкирии после отравления тефтелями
26 июня, 08:01
Дети массово отравились полуфабрикатами в Башкирии
26 июня, 05:27
2023
Народный артист Башкирии Фидан Гафаров сломал челюсть во время спектакля
Несмотря на полученные травмы артист продолжил выступление.
30 октября 2023, 16:01
Стало известно состояние ребенка, которому мать распорола живот в Башкирии
Таким способом 22-летняя мать отреагировала на плач ребенка, который мешал ей выпивать вместе с мужем.
12 октября 2023, 06:51
«Умирай и жди»: Жительница Стерлитамака пожаловалась на долгое ожидание скорой помощи
Жительница Башкирии написала в комментариях под постом Главы Республики с просьбой разобраться с ситуацией
26 сентября 2023, 08:52
В Уфе следователи заинтересовались падением дерева на женщину с ребенком
Инцидент произошел сегодня в Уфе во время сильной грозы, женщине с ребенком потребовалась помощь медиков.
29 мая 2023, 14:08
2020
В Башкирии с окна 9-го этажа выпал двухлетний малыш
Госкомитет по Башкирии сообщил подробности происшествия с маленьким ребенком в Кумертау, которое едва не привело к гибели.
13 августа 2020, 09:06
В Башкирии на 3,7 млн рублей оштрафовали станции скорой помощи
3 марта 2020, 04:30
2019
Глава Башкирии сегодня вручил ключи от новых машин скорой помощи
27 декабря 2019, 12:49
Депутаты горсовета утвердили размер выплат медикам в Уфе
18 декабря 2019, 08:48
«На ощупь добрался»: мужчина из Башкирии серьезно пострадал из-за ожога паром
Гострудинспекция Башкирии опубликовала результаты расследования.
13 декабря 2019, 10:56
Пожилых жителей сел в Башкирии начали бесплатно возить в больницы
Программой могут воспользоваться жители республики старше 65 лет.
28 ноября 2019, 11:53
В Башкирии главврачу скорой помощи не продлили контракт
25 ноября 2019, 13:54
В Уфе машина скорой помощи застряла по пути к пациенту
21 ноября 2019, 09:45
Девушка из Башкирии напала на фельдшера скорой помощи с арматурой
Она была сильно пьяна.
16 октября 2019, 06:51
В Башкирии заметили автомобиль скорой помощи с картоном вместо окон
Больных заносили через боковую дверь.
3 октября 2019, 08:25

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