Магазин сгорел в Башкирии

Огонь охватил магазин в Салавате в ночь на среду, 10 июля. Там вспыхнул магазин «Дружба» на улице Островского. На место ЧП прибыли пожарные. Они выяснили, что в торговой точке загорелся натяжной потолок. Площадь горения составила около десяти квадратных метров. Кроме того, пламя охватило стеллажи с товарами и холодильники.



На тушение пожара потребовалось около 20 минут. С огнем боролись 10 спасателей. В пожаре никто не пострадал. А вот бизнесу, судя по фото с место ЧП, придется несладко. Огнем и копотью испорчены практически все товары в торговом зале. Так что все продукты — от колбасы до пряников — сейчас в «Дружбе» с дымком.