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Updated Сегодня, 07:13

Магазин сгорел в Башкирии

Магазин сгорел в Башкирии

10 июля 2024, 07:10
Фото: МЧС РБ
Пламя и копоть уничтожили все товарные запасы предприятия, сообщает МЧС РБ.

Огонь охватил магазин в Салавате в ночь на среду, 10 июля. Там вспыхнул магазин «Дружба» на улице Островского. На место ЧП прибыли пожарные. Они выяснили, что в торговой точке загорелся натяжной потолок. Площадь горения составила около десяти квадратных метров. Кроме того, пламя охватило стеллажи с товарами и холодильники.

На тушение пожара потребовалось около 20 минут. С огнем боролись 10 спасателей. В пожаре никто не пострадал. А вот бизнесу, судя по фото с место ЧП, придется несладко. Огнем и копотью испорчены практически все товары в торговом зале. Так что все продукты — от колбасы до пряников — сейчас в «Дружбе» с дымком.

Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС.

Фото: МЧС РБ

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