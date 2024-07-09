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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Уфимец избил подростка за шутку

«Помогите! Хватит!»: малолетнего пранкера избивали на глазах прохожих в Уфе

9 июля 2024, 13:03
Фото: Telegram/"Честный репортаж»

Уфимец избил подростка за шутку

Неудачный «прикол» обернулся синяками и многочисленными травмами для 15-летнего уфимца, сообщили местные Telegram-каналы.

Юноша решил подшутить над знакомым, спрятав велосипед, который подарили ему родители. Молодой человек потратил много нервов, ищя потерянный двухколёсный транспорт и от розыгрыша вышел из себя — велосипед «друг» всё же вернул, однако избежать ссоры не удалось.

Парень рассказал обо всём родителям, после чего разъярённый отец вышел на поиски негодника, обидевшего его сына. Встретив паренька у подъезда, мужчина принялся избивать несовершеннолетнего оппонента. Подросток тем временем вопил от боли и испуга, умоляя прохожих помочь ему. Рядом оказалась мать с коляской, которая пыталась вразумить мужчину.

Видео: Telegram/"Честный репортаж»

По информации Telegram-каналов, врачи диагностировали у пострадавшего воспаление селезёнки, а также нашли множество ссадин на спине, голове и ноге. Утверждается, что ребёнок написал на мужчину заявление в правоохранительные органы.

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