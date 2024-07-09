«Помогите! Хватит!»: малолетнего пранкера избивали на глазах прохожих в Уфе

Юноша решил подшутить над знакомым, спрятав велосипед, который подарили ему родители. Молодой человек потратил много нервов, ищя потерянный двухколёсный транспорт и от розыгрыша вышел из себя — велосипед «друг» всё же вернул, однако избежать ссоры не удалось.