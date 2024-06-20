Фанат подрался с футболистом на матче в Уфе

По словам отца пострадавшего, игрок команды «Туран» ударил вратаря соперника в ходе попытки забрать мяч, после чего между ними завязался конфликт. В него попытался вмешаться другой игрок «Блэк Шаркс». Однако, это не понравилось одному из присутствовавших на матче фанатов, и он решил вмешаться. В итоге у футболиста, по информации тг-канала, диагностированы ушибы. Также он получил рассечение под глазом.