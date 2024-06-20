Фанат подрался с футболистом на матче в Уфе

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:55
Драка на футбольном матче произошла в Уфе. Примечательно, что участниками её стали фанат и один из спортсменов. Все произошло на стадионе «Динамо», где проходил матч между командами «Блэк Шаркс» и «Туран».
По словам отца пострадавшего, игрок команды «Туран» ударил вратаря соперника в ходе попытки забрать мяч, после чего между ними завязался конфликт. В него попытался вмешаться другой игрок «Блэк Шаркс». Однако, это не понравилось одному из присутствовавших на матче фанатов, и он решил вмешаться. В итоге у футболиста, по информации тг-канала, диагностированы ушибы. Также он получил рассечение под глазом.
Родители парня обратились с заявлением в полицию. Однако, как говорит один из футболистов команды соперника, фанат уже покинул пределы России и уехал в Таджикистан.