Бойцовский клуб на колёсах ездил по Уфе

Сам автобус в этот момент стоит на месте с распахнутыми дверями. Куда смотрел водитель — неясно. Вполне возможно, что он мог и сам принимать участие в замесе или пытаться разнять «боксёров», либо решил просто не вмешиваться и отдать пассажирам честь вышвырнуть дебоширов из автобуса.