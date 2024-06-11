Бойцовский клуб на колёсах ездил по Уфе

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Со слов автора записи, происходит действие на остановке «Школьной» в столице Башкирии. В машине «Башавтотранса», выполняющей рейс по маршруту №57, один из пассажиров пытается с отборным матом и рукоприкладством что-то объяснить оппоненту.
Сам автобус в этот момент стоит на месте с распахнутыми дверями. Куда смотрел водитель — неясно. Вполне возможно, что он мог и сам принимать участие в замесе или пытаться разнять «боксёров», либо решил просто не вмешиваться и отдать пассажирам честь вышвырнуть дебоширов из автобуса.
В полиции инцидент пока никак не прокомментировали. Mkset обратился в правоохранительные органы с запросом. Как только ведомство ответит, редакция опубликует их сообщение.
Другой более кровавый инцидент произошел на прошлой неделе в другом уфимском автобусе. Двое мужчин-пассажиров повздорили, в результате один из них достал нож и нанёс оппоненту несколько ударов в ногу.