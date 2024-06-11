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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Жестокий мордобой в уфимском автобусе попал на видео

Бойцовский клуб на колёсах ездил по Уфе

11 июня 2024, 09:16
Фото: соцсети

Жестокий мордобой в уфимском автобусе попал на видео

«Героями» соцсетей стали пассажиры автобуса в Уфе. Двое мужчин решили устроить разборки прямо посреди салона. Видео разлетелось по местным Telegram-каналам.

Со слов автора записи, происходит действие на остановке «Школьной» в столице Башкирии. В машине «Башавтотранса», выполняющей рейс по маршруту №57, один из пассажиров пытается с отборным матом и рукоприкладством что-то объяснить оппоненту.

Видео: соцсети

Сам автобус в этот момент стоит на месте с распахнутыми дверями. Куда смотрел водитель — неясно. Вполне возможно, что он мог и сам принимать участие в замесе или пытаться разнять «боксёров», либо решил просто не вмешиваться и отдать пассажирам честь вышвырнуть дебоширов из автобуса.

В полиции инцидент пока никак не прокомментировали. Mkset обратился в правоохранительные органы с запросом. Как только ведомство ответит, редакция опубликует их сообщение.

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Другой более кровавый инцидент произошел на прошлой неделе в другом уфимском автобусе. Двое мужчин-пассажиров повздорили, в результате один из них достал нож и нанёс оппоненту несколько ударов в ногу.

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